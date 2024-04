MELFI: PARTE IL LABORATORIO DI CERAMICA

Si terrà abato 27 Aprile alle ore 17.30 presso la Sala degli Stemmi del Palazzo Vescovile di Melfi la conferenza stampa di presentazione del laboratorio di ceramico – terapia rivolto a ragazzi disabili dai 12 ai 25 anni del progetto “Acqua, aria, terra e fuoco” di Aide Basilicata che si svolgerà a partire dal mese di Maggio presso la sede A.I.A.S. di Melfi. Il progetto, promosso da AIDE Basilicata e finanziato attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, è finalizzato all’inclusione sociale e all’accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Il primo Laboratorio di Ceramica del Progetto è stato già avviato a Matera e sta per concludere le proprie attività e ne seguiranno altri a Tricarico, Montalbano e Melfi, Comuni dei partners di progetto.

La conferenza stampa vedrà la partecipazione della Presidente di Aide Basilicata Anna Selvaggi, della Presidente di Aide sez. di Melfi Miriam Mastromartino, del Sindaco di Melfi Giuseppe Maglione, dell’Assessore alle Politiche Sociali Luigi Spera, della Presidente dell’Aias di Melfi Francesca Verrastro, della Responsabile del Progetto “Acqua, aria, terra e fuoco” Stefania Draicchio, della Docente Ceramista Giustina Piglia e di tutto il gruppo di lavoro.

L’evento sarà moderato dalla Responsabile della Comunicazione, la giornalista Anna Larato.