Melfi Lions Club “Il Regio Cammino di Matera , la Via del grano”

Parlare della Via del grano porta necessariamente a far riferimento alla riscoperta e valorizzazione di una antica infrastruttura stradale di fine 1700 “Il Regio Cammino di Matera” La via del Grano . L ‘argomento della via del grano sarà sviluppato in un II° convegno a Melfi ( Punto di arrivo del Regio Cammino) il 22 Aprile 2023 alle ore 10,00 presso la Sala “Mons. Spinelli” Nel palazzo Vescovile di Melfi . Altro incontro simile seguirà a Napoli il 10/06/2023.

Il presente Service coinvolge tutti i Club Lions della Zona 18 della 8^ Circoscrizione (Basilicata) del Distretto Lions 108YA (Campania, Basilicata, Calabria). I Club interessati sono quelli di Matera Host, Vulture, Genzano di Lucania Alto Bradano, Melfi, Matera Città dei Sassi e Club Satellite Federico II.

“Il Regio Cammino di Matera” metteva in collegamento le aree da sempre vocate alla produzione di grano delle Puglie e della Lucania con le aree di prima produzione di pasta di tipo semi industriale situate in Campania. Partiva dal palazzo Reale di Napoli per arrivare a Melfi, passando per Eboli. A Melfi incrociava le vecchie vie di comunicazione rispettivamente in direzione di Matera e di Foggia, i luoghi maggiormente vocati alle produzioni cerealicole.

Dopo i saluti dei presidenti dei Lions Club in sede Franco Dacunti – Club Genzano di Lucania alto Bradano e Michele Cristiani – Club Melfi , del presidente della Zona 18 Donato Festino e dell’8^ Circoscrizione Sonia Maugeri, introdurrà i lavori Giuseppe Montanarella , presidente del Club Vulture che è capofila del Service.

Seguiranno gli interventi:

del Cav. Damiano Faccenda che relazionerà dal punto di vista storico-culturale sulla

strada “Il Regio Cammino di Matera” spiegando l’origine ed il vecchio percorso, del Prof. Andrea DiBenedetto , agronomo micologo, che tratterà il tema degli effetti del Fusarium sulle coltivazioni cerealicole, del Prof. Alberto Ritieni , ordinario di chimica degli alimenti presso l’Università degli studi Federico II di Napoli, il quale relazionerà sulla qualità del grano prodotto nei nostri territori.

ed infine il prof Ruggiero Francavilla ordinario di Pediatria presso L’Università degli Studi Aldo Moro di Bari che relazionerà dal punto di vista medico, sulla filiera del cibo del Sud Italia.

Dopo gli interventi programmati e quelli eventuali liberi, concluderà i lavori il Governatore del Distretto 108YA Prof. Franco Scarpino . L’obiettivo del service è quello di riscoprire un’importante arteria di comunicazione commerciale, ma anche di definire dal punto di vista scientifico tutte le positività del nostro grano, dei suoi prodotti e del nostro territorio. Ulteriore obiettivo del service, nel momento in cui si recupereranno gli atti dello stesso, è farne oggetto di ulteriori sviluppi a livello distrettuale Lions in maniera da collegare il presente service all’altro già operativo “Adottiamo la via Annia Popilia” che già sta producendo i suoi effetti positivi, sotto il punto di vista socio-economico ed anche turistico, nei territori in cui si snoda appunto la predetta via romana (Campania, Basilicata Calabria). Ed infine ultimo obiettivo è quello di recuperare fondi sia pubblici che privati per restaurare l’Epitaffio che ricorda la strada e che trovasi ad Eboli.