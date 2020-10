Il collega Armando Lostaglio attraverso una nota ci informa di una iniziativa che si è tenuta a Melfi promossa dal Lions Clubs Internationals Distretto 108 Ya Basilicata Calabria Campania. Di seguito la sua cronaca del convegno sul Covid -19:

Un ampio dibattito si è sviluppato nella Sala degli

Stemmi del Vescovado di Melfi, per iniziativa del Lions Clubs

Internationals Distretto 108 Ya Basilicata Calabria Campania il cui

Governatore è il dott. Antonio Marte. Il convegno scientifico ha visto

l’intervento basilare del prof. Giulio Tarro, luminare di fama

internazionale che nel 2019 si è aggiudicato il titolo a New York di

Virologo dell’anno. Ha portato il proprio saluto di benvenuto il

Presidente Lions Club di Melfi, dott. Mario Tusa – Colonnello dei

Carabinieri in Congedo -mentre a moderare l’incontro è stato il prof.

Giustino Setteducati, caporedattore del periodico internazionale

_L’Attualità_. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla situazione

della pandemia, dell’incremento dei casi anche al Sud, delle diverse posizioni sui vaccini e di come la

comunità scientifica cerca di arginare il diffondersi del coronavirus.

Il convegno ha visto la partecipazione attiva di molti medici

provenienti anche dalla Campania e dalla Puglia, i quali hanno voluto

interagire con il Professore Tarro. Il Cancelliere Vescovile mons. Ciro

Guerra, nel suo saluto, ha invitato ad affidarsi alla Misericordia di

Dio per vincere la pandemia, mentre il Presidente del Lions Club Melfi,

Dr. Mario Tusa – indossando la mascherina Tricolore anche

nell’intervento, ha invitato ad osservare scrupolosamente tutte le

misure di prevenzione in atto e quelle che verranno, per contenere la

grave emergenza sanitaria. Il prof. Tarro ha sottolineato che, pur non sottovalutando la pericolosità del virus, va considerato che

attualmente presenta una minore potenzialità, pur restando intensamente

contagioso. Ha invitato a convivere con serenità, ma anche con senso di

responsabilità, registrando che a fronte di cospicui

contagi, rilevati dal numeroso trattamento con i tamponi rispetto a

marzo, ci sono poche morti e pochi ricoveri in terapie intensive.

Un convegno, quello di Melfi, di elevato livello scientifico, come nella

tradizione dei Lions, che promuovono a più livelli sui territori, al

fine di comprendere e analizzare ogni fenomeno sociale economico e

culturale, che possa portare vantaggi alla comunità.