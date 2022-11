Mel Gibson? Invitiamolo per il ventennale di The Passion. Intanto lui…

Lo ripeteremo fino alla noia. Senza un disegno di città e senza cultura di impresa, che vedano in prima fila professionalità e competenze di settore Matera ‘’campicchierà’’ alla giornata, tra mediocrità, rammarico dell’ultima ora di quello che poteva essere fatto e non si riesce a fare perché forze e risorse ‘’sono quelle’’ e l’immancabile marea di selfies ed elucubrazioni social che lasciano il tempo che trovano. Ed ecco che dal libro dei ricordi cinematografici viene fuori Mel Gibson che intorno al 2002 girò a Matera ‘’The Passion’’, un colossal che ha fatto epoca, e che ricordiamo per l’efficienza della organizzazione, oltre che per la disponibilità del cast a farsi una chiacchierata fuori dal set. Altri tempi. Oggi Mel pensa ad altro. E’ tornato in Italia con la famiglia e a quanto pare si sta dando da fare. Antonio Serravezza invoca l’Ufficio Cinema, perché lo contatti. Struttura che fa quello che può. Spetta ad altri farlo. E ritorniamo al concetto di prima della cultura di impresa, con quello che aldilà della buona volontà comporta. Matera fa quello che può in attesa che il disegno accentratore di regionalizzazione della Lucana film commission comporta. Per cui o la città, a tutti i livelli si dà una mossa, o vivremo alla giornata. Quanto a Mel Gibson che attendevamo per il seguito di ‘’ The Passion’’, il sequel ‘’Resurrection’’, non resta che guardare una sintesi sul web all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=EKI4_17QStc. Ciao Mel. Chissà che non torni in una Città dei Sassi cambiata, che cerca ancora la sua impresa, enterprise, cinematografica e turistica…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

La star di Hollywood più amata dai materani è senz’altro Mel Gibson che con il suo film ‘La Passione di Cristo’ ha lanciato la sconosciuta Città dei Sassi nel mondo. Si è vociferato tante volte il ritorno dell’attore a Matera per una nuova produzione cinematografica ma erano solo supposizioni di fantasia. Ancora oggi, dopo tanti anni, qui in città si parla di questo attore e viene spesso ricordato quando si parla di cinema. Le guide turistiche sventolano questo attore come un ‘must’ nella loro scaletta quando portano a spasso nei Sassi i turisti. Un’antica trattoria della città dei Sassi ha intitolato uno special del suo menù al famoso Mel Gibson, amante della nostra cucina. Ma, è possibile che il ‘nostro’ famoso attore si sia scordato di Matera? È strano. Dall’8 novembre la star Hollywoodiana è sbarcato a Palermo, con moglie e figlia, e dopo pochi giorni si è trasferito sul ramo del lago di Como del famoso Don Abbondio. Vacanza italiana alla ricerca di una nuova location per il suo prossimo film? Sta di fatto che il nostro Ufficio Cinema del Comune di Matera non ha pensato lontanamente di invitare l’attore nella città che lui ha amato e che, secondo me, meriterebbe un encomio speciale come cittadino onorario. Chissà forse si può fare ancora in tempo per un invito speciale prima che la star rimetta i piedi sulla scaletta dell’aereo che lo riporterà a Los Angeles.

(Foto del web)