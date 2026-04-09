“Meglio prevenire che curare” rassegna conferenze-dibattito di Educazione Sanitaria

Il Circolo Radici Aps è pronto al secondo appuntamento della rassegna di conferenze-dibattito per una corretta educazione sanitaria dal tema “Meglio prevenire che curare”. L’iniziativa prevede una prima programmazione di sei appuntamenti, tutti dedicati alla prevenzione e all’alimentazione in gastroenterologia, temi di grande rilevanza per la salute pubblica.

Dopo il grande successo del primo incontro della rassegna, svoltosi lo scorso 21 marzo 2026, in cui sono state approfondite le problematiche legate all’esofago e, in particolare, alla malattia da reflusso gastro-esofageo, siamo lieti di invitarvi al secondo appuntamento di questa importante iniziativa di educazione sanitaria. Questo ciclo di conferenze rappresenta un’opportunità unica per acquisire conoscenze preziose e per interagire con esperti del settore.

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 18:30, presso la nostra sede in Piazza Vittorio Veneto, 34 a Matera, il Circolo Radici ospiterà la conferenza-dibattito dal titolo “Prevenzione e Alimentazione nelle Patologie dello Stomaco”. Questo incontro si propone di esplorare in dettaglio le varie problematiche che possono affliggere lo stomaco, offrendo ai partecipanti informazioni utili e pratiche.

Relatore d’eccezione sarà il dott. Nicola D’Imperio, noto gastroenterologo di fama internazionale e presidente del Circolo, che presenterà i contenuti del suo libro “La Gastroenterologia per Tutti”, pubblicato da Edizioni Magister.

Durante l’incontro, il dott. D’Imperio approfondirà tematiche fondamentali legate alle patologie dello stomaco, come la gastrite cronica atrofica, l’ulcera gastroduodenale e il tumore dello stomaco. Verranno illustrati i meccanismi di insorgenza di queste patologie, i fattori di rischio e soprattutto le strategie di prevenzione, con particolare focus particolare sull’importanza dell’alimentazione.

In un periodo in cui le malattie collegate a stili di vita poco salutari e a scelte alimentari inadeguate sono in continua crescita, è essenziale offrire informazioni pratiche e basate su evidenze scientifiche. Queste informazioni possono guidare i cittadini verso decisioni consapevoli che favoriscano il loro benessere.

Durante la conferenza, il dottor D’Imperio metterà a disposizione del pubblico le sue competenze e sarà disponibile a rispondere alle domande, favorendo un dialogo interattivo e costruttivo che incoraggerà la partecipazione attiva di tutti i presenti.

La moderazione e la presentazione dell’evento saranno curate dall’editore Timoteo Papapietro, il quale assicurerà una discussione fluida e coinvolgente.

Ingresso libero.