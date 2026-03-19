“Meglio prevenire che curare”: a Matera al via la rassegna sulla salute del Circolo Radici

Prende il via a Matera la rassegna di conferenze-dibattito di educazione sanitaria promossa dal Circolo Radici APS, dal titolo emblematico “Meglio prevenire che curare”. Un principio antico, attribuito a Ippocrate, che ancora oggi rappresenta uno dei cardini fondamentali della medicina moderna e della cultura della prevenzione.

Il primo appuntamento è in programma per sabato 21 marzo 2026, alle ore 18:30, presso la sede del Circolo in Piazza Vittorio Veneto 34. Al centro dell’incontro il tema *“Prevenzione e alimentazione in Gastroenterologia”*, affrontato dal dottor Nicola D’Imperio, esperto di fama con una lunga esperienza professionale e già primario negli ospedali Bellaria e Maggiore di Bologna.

A introdurre e moderare il dibattito sarà Timoteo Papapietro, direttore editoriale di Edizioni Magister e attivo nella promozione della salute all’interno della Croce Rossa Italiana.

L’incontro si propone di affrontare in maniera chiara e accessibile temi cruciali legati alla prevenzione delle patologie gastrointestinali e al ruolo determinante di una corretta alimentazione. In un contesto in cui le malattie legate agli stili di vita sono in costante crescita, l’obiettivo è fornire strumenti concreti e informazioni scientificamente affidabili per aiutare i cittadini a compiere scelte consapevoli.

Ampio spazio sarà dedicato al confronto diretto con il pubblico, con la possibilità di porre domande e approfondire dubbi, in un dialogo aperto e partecipato. Ai presenti sarà inoltre donato il volume *“La gastroenterologia per tutti”*, scritto dallo stesso D’Imperio per Edizioni Magister, pensato come guida divulgativa per comprendere meglio i temi della salute gastrointestinale.

L’iniziativa è aperta a tutti, soci e non soci, con un invito particolare rivolto ai più giovani: la prevenzione, sottolineano gli organizzatori, passa anche dalla consapevolezza delle nuove generazioni.

Con questa rassegna, il Circolo Radici APS intende rafforzare il legame tra informazione, comunità e benessere, promuovendo una partecipazione attiva e diffusa. Un’occasione preziosa per riflettere, informarsi e prendersi cura della propria salute partendo dalla conoscenza.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.