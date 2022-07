Meglio la mascherina oggi che Omicron domani…

Tendenze, proiezioni, condizioni climatiche favorevoli… ma c’è un dato di fatto il virus, come alcuni rettili sinuosi, si mimetizza e cambia pelle adattandosi a situazioni diverse aumentando di virulenza. E così il covid 19 con le varianti di stagione, come omicron, o quelle indiane (non si capisce se India, Bangladesh,Pakistan o Ceylon) morde e fa crescere contagi e decessi. E allora occorre premunirsi, proteggersi. Come? Vaccino quarta dose? Per ora non siamo alla chiamata alla tende del Qatar, ma ci arriveremo come tutte le esigenze legate al business, ma ricorriamo alla vecchia e fedele mascherina FFP2 nei luoghi affollati. Antonio Serravezza, nella foto con una azzurra da museo e con elmo da armatura che porta il totale a FFP2B (che sta per bronzo) fa un appello al buon senso. Parole Sante. Altrimenti saranno guai. Un passo indietro per farne due avanti…

LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Attenzione è in arrivo la quinta sotto variante di Omicron, questa volta, proveniente dall’India. Provoca effetti similari alle precedenti sorelle ma è molto più veloce nel diffondersi.

C’è un modo semplice per limitare i contagi tra persona sana e persona infetta: indossare la mascherina. Renderla obbligatoria permette di salvare vite.

Purtroppo le scelte governative su alcuni aspetti legati all’epidemia di coronavirus appaiono insufficienti o confuse.

Intanto a Matera dal giorno dopo il giorno più lungo dell’anno si notando lunghe file davanti a tante farmacie della città di cittadini che aspettano il loro turni per ottenere una tamponatura. Si sono aperte le porte e in un secondo ci siamo dimenticati del virus che continua a vivere tra noi. La festa e i concerti ci hanno fatto dimenticare che il nostro nemico invisibile è ancora tra noi? Siamo liberi di fare e andare dove vogliamo ma usiamo la mascherina FFP2 nei luoghi affollati e nelle attività commerciali chiusi o dobbiamo arrivare a infilarci in testa un elmetto? Cosa se ne può concludere? Dato che non c’è modo di scoprire in tempo se siamo portatori del virus, dobbiamo tutti muoverci in base a una presunzione di pericolosità. Tutti dobbiamo immaginarci come già contagiati e agire di conseguenza nei confronti della collettività, ossia indossare la mascherina.