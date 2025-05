Mega (Cgil): “Pepe convochi con urgenza l’Osservatorio per la mobilità e faccia chiarezza”

“Prendendo atto che in Basilicata viaggiamo ancora a dorso di mulo, senza alcun treno almeno fino a giugno e che nulla sappiamo dell’avanzamento dei lavori della Matera – Ferrandina, e tenuto conto delle notizie apparse sulla stampa nazionale circa la velocizzazione della tratta Taranto – Battaglia, che presumibilmente, insieme a tante altre in Italia, potrebbe non essere più realizzata con i fondi del Pnrr ma con altri fondi, qual è il futuro del trasporto ferroviario in Basilicata? Chiediamo all’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata Pasquale Pepe di convocare subito l’Osservatorio permanente sulla mobilità e di fare chiarezza, perché la realtà è ben diversa dalle narrazioni e dalle difese d’ufficio”. E’ quanto scrive il segretario generale della Cgil Basilicata Fernando Mega in una nota che così prosegue “Siamo stati facili profeti quando qualche tempo fa denunciammo che l’Alta velocità della Taranto – Battipaglia, già passata per il progetto Italia veloce, era l’ennesimo fumo negli occhi. Se le indiscrezioni a mezzo stampa dovessero essere confermate, ci troveremmo di fronte a una nuova presa in giro per i lucani, che vedono solo passare l’ennesimo treno dell’Alta velocità e che aspettano la Ferrandina – Matera da oltre un secolo, mentre nella Città dei Sassi a passare sono solo le inconcludenti passerelle elettorali dei politici del Governo romano, impegnati a mantenere il consenso senza dare risposte all’isolamento della città. Tutto ciò mentre l’assessore, incurante degli organi istituzionali di consultazione e programmazione come l’ Osservatorio regionale sulla mobilità, modifica l’ offerta commerciale mettendo su gomma la tratta Melfi – Potenza, dove c’è più affluenza, e togliendo l’unico treno che collega Potenza – Bernalda – Bari. Nel frattempo nessuno parla più delle gare TPL, andate deserte, e che continuano a dare un servizio pessimo e un affidamento oltre ogni limite massimo previsto dal regolamento europeo 1370/2007 e che alla lunga produrrà un danno erariale alla Regione.” “Nessuno – continua Mega – parla dell’isolamento di Matera, senza collegamento né via Altamura né via jonica, o del contratto di servizio Fal e Trenitalia che continua a non avere nessuna governance in Basilicata ma una regia pugliese incurante dei problemi della Basilicata. Nessuno ci dice quando ci sarà il cambio di appalto a Matera e Potenza delle gare TPL dei due lotti comunali vinti e assegnati dal SUARB. Nessuna risposta è ancora inoltre pervenuta dall’assessore Pepe alle nostre richieste di incontro, mentre i lucani continuano a muoversi a dorso di mulo. L’assessore convochi con urgenza l’Osservatorio sulla mobilità. L’auspicio è che almeno dopo le amministrative inizi una stagione di concertazione che porti a trovare una soluzione per far uscire la Basilicata dall’atavico isolamento in cui si trova”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.