Mega (Cgil): “l’instabilità politica al Comune di Matera, specchio di una regione che si sta sfaldando. Se non ci sono le condizioni per governare, si torni al voto”

“Siamo molto preoccupati per l’instabilità politica che si è venuta nuovamente a creare al Comune di Matera, purtroppo prevedibile e paventata fin dall’insediamento dell’attuale amministrazione, al governo con la cosiddetta anatra zoppa. Richiamiamo tutti a responsabilità, a partire dal sindaco Nicoletti. Se non ci sono più le condizioni per governare in modo dignitoso una città che ha grandi problemi, se ne prenda atto e con responsabilità e amore verso la città stessa, si ritorni più presto al voto.

Matera, patrimonio Unesco, capitale europea della Cultura 2019 e capitale della cultura Mediterranea e del dialogo 2026, non merita un trattamento simile“. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata e Matera, Fernando Mega. “Lo spettacolo andato in scena nei primi nove mesi dall’elezione del sindaco – aggiunge -, proprio in virtù dell’anatra zoppa, si è caratterizzato per una politica del mercimonio che, al di là dei dubbi sull’inadeguatezza morale, non ha portato ai frutti sperati. I percorsi artefatti non hanno vita lunga e una città come Matera non può continuare ad assistere a questo spettacolo poco edificante del personalismo della politica, dove lo stesso diritto al voto non ha più senso ed è mortificato da personaggi che vivono di politica.” Matera – prosegue Mega – è lo specchio di quello a cui si è ridotta oggi la politica in Basilicata: transfughi da un partito a un altro, addirittura da uno schieramento a un altro. Personalismi, giochi di potere: tutto pur di mantenersi la poltrona. Dove etica e rigore istituzionale vanno a farsi benedire, come quello che è accaduto con l’approvazione dei vitalizi in Consiglio regionale, che ne è l’ennesima riprova. Così come la politica nel suo insieme abdica al suo ruolo di rappresentanza, lasciando la regione in difficoltà tra crisi industriale, spopolamento e gravi carenze infrastrutturali, così la città di Matera viene lasciata nella confusione più totale, sfinita tra tatticismi tesi solo e soltanto a un misero tornaconto elettoralistico e personale. Il turismo, nella città capoluogo del turismo lucano, al di là dei proclami è molto al di sotto delle sue potenzialità, dove il pienone si registra solo nelle feste comandate, come ha dimostrato la lettura corretta delle statistiche dell’Apt. La città, infatti, nell’arco dei 12 mesi ha un modesto 40% di presenze rispetto all’offerta turistica.”

“È imbarazzante – aggiunge – rilevare che non abbiamo un cartellone di eventi programmati alla vigilia dell’avvio dell’anno di capitale della cultura Mediterranea; la Cava del Sole, importante e unico contenitore nel suo genere, è di fatto chiuso e relegato all’abbandono; il teatro è l’eterno incompiuto, nella medesima situazione cantierizzata nel 2019. La riqualificazione di piazza della Visitazione, denominata Parco intergenerazionale, è in una condizione indecorosa, ancora lì cantierizzata. Il progetto è stato approvato nello stesso periodo dell’Alta velocità Napoli – Bari, questa sì in in dirittura di arrivo. Segno dell’ incuria e dell’abbandono, in una regione in cui i tempi sembrano congelati, dove tutto è fermo. In questo senso la piazza è intergenerazionale: chissà quante altre generazioni dovranno attendere la sua piena riqualificazione. La strada statale 7, di accesso alla città, è ridotta ormai a un tratturo e continuano a non giungere notizie sull’avanzamento del cronoprogramma sui lavori per la tratta ferroviaria Ferrandina – Matera. Inaccettabile, poi, l’inesistenza di un terminal bus, con disagi a residenti e turisti. Per non parlare dei collegamenti tra Matera e Potenza e con Matera e Bari, scarsi e inadeguati, al di là dei proclami, mentre per raggiungere in treno il capoluogo pugliese con le Fal e percorrere 60 chilometri, occorrono ancora due ore di viaggio.” “E il paradosso – sottolinea Mega – è sotto gli occhi di tutti: una città incapace di offrire servizi adeguati ha il costo della vita sempre più alto, che sta diventando proibitivo per i residenti, al pari delle maggiori città turistiche d’Italia, tanto che i giovani, per i quali è diventato impossibile acquistare casa a causa dei prezzi esorbitanti, fuggono dalla città nonostante le mille potenzialità, così come nel resto della regione. È di queste ore la statistica secondo cui la Basilicata è prima per la fuga dei cervelli (6,2 persone ogni mille residenti).” “Matera – conclude Mega – è lo specchio fedele di una regione che si sta sfaldando: crisi del centrodestra conclamata, centrosinistra alle prese con tatticismi esasperanti e sullo sfondo la mortificante questione dello scranno del presidente del Consiglio comunale. A questo si è ridotta la politica in Basilicata e nella città di Matera. L’auspicio è che Matera esca in fretta da questa situazione e possa finalmente ottenere il riconoscimento che il suo popolo, forgiato dalla resilienza, merita. Bisogna fare chiarezza in fretta e mettere fine al più presto a questa lenta agonia. Servono visione, programmazione, lungimiranza e una politica che ritrovi la sua vocazione di servizio alla collettività. Non c’è più tempo da perdere, non ce lo perdonerebbero le future generazioni”.