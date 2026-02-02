Mega (Cgil): “Bardi intervenga sull’ATER di Matera affinchè adotti provvedimenti a tutela dell’azienda e di Cristallo

“È dei giorni scorsi la notizia che la procura materana ha chiesto il rinvio a giudizio per Lucrezia Guida, in qualità di ex amministratore unico dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) di Matera, e per Pasquale Lionetti, attuale direttore della medesima azienda, in concorso tra loro, per aver posto condotte ritorsive e moleste nei confronti di Massimo Cristallo, funzionario dell’ATER nonché Segretario Generale Fp Cgil della provincia di Matera dalla data dell’11.01.2023.

Secondo l’accusa, infatti, l’ATER di Matera avrebbe posto in essere una serie di atti palesanti un intento vessatorio e chiaramente correlati ad attività ritorsiva in danno di Massimo Cristallo.

Lo stesso Massimo Cristallo aveva sporto una denuncia circa il malaffare nell’Azienda ATER, scaturita nell’inchiesta denominata “Allattamento”, in cui Massimo Cristallo riveste la qualità di persona offesa per il reato di maltrattamenti. In questa indagine, l’ATER di Matera ha ritenuto di non costituirsi parte civile, così esponendosi al rischio di danno erariale.” Lo scrive il Segretario Generale della CGIL Basilicata e Matera Fernando Mega in una nota in cui aggiunge che “Al di là di quelli che saranno i risvolti giudiziari, è certamente emblematico il fatto a fronte della richiesta – per ben due volte- di rinvio a giudizio di Lionetti da parte della procura materana, che ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza, l’ATER di Matera continui ad osservare il tutto silenziosamente, senza neanche preoccuparsi di adottare provvedimenti che tutelino l’azienda stessa e Massimo Cristallo, il quale ancora oggi risulta essere funzionalmente dipendente dal dirigente Lionetti, nonostante questi abbia comunicato all’ATER sin da luglio 2023 la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, come emerge dagli atti pubblicati dall’ATER in amministrazione trasparente.

Nè va dimenticato che in data 29 giugno 2023 l’ATER di Matera, in barba ad ogni principio costituzionale e senza alcun senso istituzionale, aveva richiesto a Massimo Cristallo di rimuovere la presunta l’incompatibilità tra la carica di Segretario Generale della FP CGIL Matera e l’incarico di Posizione organizzativa nell’Ente, non preoccupandosi minimamente di ledere, in questo modo, in maniera grave ed insanabile, il ruolo sindacale, la sua funzione di rappresentanza generale di tutti i lavoratori riconosciuto dalla Costituzione e dalla legge. In buona sostanza veniva chiesto a Massimo Cristallo di dimettersi dalla carica di Segretario generale. Come ben chiarito dall’ARAN, infatti, Massimo Cristallo – seppure ci fosse stata una incompatibilità con il suo ruolo all’interno dell’Azienda – non avrebbe mai potuto recedere autonomamente dal suo incarico di posizione organizzativa ricevuto dall’amministrazione di appartenenza e tra l’altro dalla stessa amministrazione prorogato nel maggio 2023, quando egli già svolgeva le funzioni di Segretario Generale della FP CGIL della provincia materana. Chiediamo un intervento immediato del Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, affinché una volta per tutte ponga fine a questa incresciosa vicenda ed anche al fine di evitare nel futuro il ripetersi di episodi simili, che agli occhi dell’opinione pubblica si rivelano dannose per l’immagine, la reputazione e la mission della stessa aziendale territoriale per l’edilizia residenziale della provincia materana.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.