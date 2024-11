Medinlucania promuove una raccolta di generi di prima necessità per i cittadini di Valencia colpiti dall’alluvione

La sezione di Viggiano dell’associazione Medinlucania ha promosso una raccolta di prodotti alimentari e di generi di prima necessità per i cittadini di Valencia in Spagna colpiti dalla drammatica alluvione della settimana scorsa.

Tutti i cittadini della Val d’Agri che vogliono partecipare sono invitati ad acquistare i prodotti e a lasciarli in deposito presso i supermercati di Viggiano e della Val d’Agri che aderiscono all’iniziativa. Oppure, per chi lo volesse, può portare la merce da donare presso la sede della Protezione Civile di Viggiano.

I prodotti che s’intendono offrire devono riguardare confezioni di acqua, cibi a lunga scadenza, legumi, scatolame, detergenti, materiale casalingo vario. Vanno esclusi i capi di abbigliamento.

Il primo ritiro dei prodotti presso i supermercati verrà effettuato mercoledì prossimo 6 novembre nel tardo pomeriggio. Il trasporto e la logistica verranno garantiti dalla società Grimaldi Lines e avverrà via nave dal porto di Salerno a Valencia.

A coordinare le attività in Spagna, ci sarà Giuseppe Grezzi, un lucano residente da molti anni a Valencia, già vicesindaco ed assessore della città.

L’iniziativa di solidarietà è organizzata da Medinlucania, in collaborazione con la Federazione Civica delle Associazioni del Sud, con la Svimar (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree interne) e con la Protezione Civile Gruppo Lucano che si è resa disponibile ad effettuare e promuovere la raccolta tra le proprie associazioni ed iscritti e ad assicurare lo stoccaggio e la preparazione dei prodotti da inviare a Valencia presso la propria sede di Viggiano.

“Mai come in questo momento – ha sottolineato Michele Montone coordinatore di Medinlucania Val d’Agri – è necessario unire le forze al fine di garantire il buon esito e la riuscita dell’iniziativa di solidarietà che vede impegnate le migliori forze associative e volontarie della Basilicata. Tutte le associazioni, a partire dalla Protezione Civile Gruppo Lucano, – ha aggiunto – vanno ringraziate per la pronta disponibilità. Un impegno fondamentale per essere fattivamente vicini alla comunità valenciana duramente provata”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.