Serieta,credibilità e concretezza sulle cose da fare e non fare in Basilicata. A cominciare dalla istituzione ex novo a Potenza di una facoltà di Medicina, che dovrebbe nell’intento di promotori e finanziatori pubblici, favorire la ripresa della sanità regionale.Le priorità sono altre, purtroppo, come hanno denunciato https://giornalemio.it/cronaca/sanita-alle-pezze-protesta-pensionati-cgil-cisl-e-uil-parte-da-matera/ i sindacati dei pensionati a Matera. La conferma che quell’impresa non vale la spesa…viene da Taranto dove il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha inaugurato i corsi della Scuola di Medicina, collegata all’Università degli Studi di Bari istituita quasi un secolo fa e con una serie di funzioni e servizi che ruotano sopratutto nella cittadella sanitaria del Policlinico. Ecco quello che andava fatto in Basilicata, fuori dai protagonismi e dai velleitari e dispendiosi sogni nel cassetto custoditi per 30 anni. E invece… siamo ai voli di Pindaro, da manuale di traumatologia. Finita? C’è dell’altro Taranto, alle prese con il nodo dell’ex Ilva (oggi Alcelor Mittali) o Italsider quando era di Stato, cantierizza il nuovo ospedale San Cataldo lungo la statale 7 ”Appia” a 70 km da Matera e dal Metapontino. Conte ha detto che quel cantiere dovrà essere come il Ponte di Genova. Ecco cosa significa guardarsi intorno. L’ospedale di Matera è comprensoriale per le province di Taranto e Bari e di certo la sua utenza, come continua a fare, non si rivolge di certo al San Carlo di Potenza. Altro che ipotesi di riordino sanitario regionale a senso unico. Ma nella giornata tarantina c’è stato dell’altro e ha riguardato la firma del Contratto Interistituzionale di sviluppo che prevede vari investimenti, come è accaduto per Matera nell’anno da Capitale europea della Cultura con tutte le potenzialità, i limiti e le incongruenze del percorso di attuazione (ancora in itinere) di quel programma.



Taranto che, ricordiamo agli smemorati. è punto di riferimento con il porto e altre funzioni logistiche della Zona Economica speciale (Zes) e il retroporto di Basilicata, si appresta a essere il nuovo polo di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno. Conte, infatti, ha partecipato in Prefettura, all’incontro per sottoscrivere alcuni accordi nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo. Il C.I.S ha una dotazione di oltre un miliardo di euro .I progetti riguardano, in particolare, l’insediamento nell’area dell’ex Yard Belleli del gruppo Ferretti, l’accordo tra amministrazioni per la dismissione dagli usi militari ed il recupero e la valorizzazione culturale e turistica dell’area “Stazione torpediniere” nel Mar Piccolo di Taranto; l’avvio di sei bandi per la riqualificazione della città vecchia di Taranto.



Altri interventi hanno riguardato la firma del piano sociale dell’area di crisi che prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per realizzare progetti a destinati a famiglie meno abbienti. Poi il protocollo per “Zona Franca Doganale” e l’accordo di collaborazione per la realizzazione di un Laboratorio Scientifico merceologico al porto di Taranto. E la Basilicata, che finora ha brillato per ritardi, mediocrità e scarsa programmazione nei progetti di prossimità della Zes, che riguardano guarda caso la provincia di Matera e le sua aree produttive, cosa aspetta ? Che arrivino lumi da Galdo di Lauria, una delle remote aree della perimetrazione a macchia di leopardo della Zona economica speciale ereditata dalla passata giunta di centrosinistra? Mah. Siamo come San Tommaso… Serve uno scossone imprenditoriale e politico e Matera farebbe bene ad acquisire autonomia decisionale e programmatica, visto l’assordante e strumentale silenzio che regna in Regione.