Medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta, internato in lager nazista

Il 2 giugno prossimo, presso la Prefettura di Matera, verrà conferita una medaglia d’onore alla memoria di Giuliano Dimilta (1921-2015) di Accettura. Militare che, dopo la firma dell’armistizio, rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e poi, catturato dai tedeschi, fu internato a Buchenwald in Sassonia da cui fu liberato nel 1945. Minatore per un anno in Belgio, rientrò definitivamente ad Accettura nel 1947 dove fu artefice in prima fila della fondazione dei partiti di massa e del movimento per la occupazione delle terre, per cui fu anche arrestato e detenuto per qualche giorno nel carcere di Matera. Continuò nella sua comunità ad essere impegnato sul terreno sociale, politico e sindacale sino agli anni ottanta. E’ con una nota del 12 maggio scorso che il Prefetto Sante Copponi, ha informato il figlio Vincenzo (già Sindaco della cittadina della Collina materana) che “in occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, alle ore 11,30 presso il Chiostro del Palazzo del Governo (in caso di condizioni meteo avverse presso l’Auditorium “Gervasio”), sarò onorato di consegnarle la medaglia d’onore conferita dal Presidente della Repubblica alla memoria di suo padre”. Trattasi di una onorificenza che la Repubblica italiana, con Legge n. 296/2006, ha concesso a quei cittadini italiani (militari e civili) che nell’ultimo conflitto mondiale furono deportati e internati nei lager nazisti e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare più stretto. Le vicende di Giuliano Dimilta, saranno narrate nel romanzo storico “IN UNA VITA“, scritto dal figlio Vincenzo e di prossima pubblicazione, come lui stesso ci anticipa nel mentre ci traccia questo breve profilo del padre: “Impegnato in guerra nei Balcani, dopo la firma dell’ armistizio sottoscritto da Badoglio, l’11 settembre del ‘43 -Giuliano Dimilta- fu catturato dalle truppe tedesche nei pressi di Fiume e condotto in un sottocampo di Buchenwald in Sassonia. Si sottrasse più volte all’invito ad aderire all’esercito nazifascista della Repubblica di Salò. Sopravvisse al campo di concentramento per venti mesi e nell’aprile del ‘45 fu liberato dagli alleati. Fece ritorno ad Accettura il 25 luglio. Dopo un anno trascorso nelle miniere belghe (1947) a oltre 1000 metri di profondità, rientrò ad Accettura e con altri compagni istituì la sezione del PCI. Alla guida del movimento per le occupazioni delle terre, fu condotto in carcere a Mt e rilasciato dopo alcuni giorni. Fu presidente della cooperativa agricola sorta con l’assegnazione dei terreni occupati. Successivamente per alcuni decenni si è alternato nella segreteria della sezione del PCI e della Camera del Lavoro. Nel 1951, Il parroco, fratello dell’ex Sindaco e proprietario terriero De Luca, a cui aveva salvato la vita all’indomani delle occupazioni, non volle sposarlo perché comunista! Si è ritirato dall’attività politico-sindacale negli anni ottanta, appena prima del crollo dei regimi comunisti dell’Est.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.