Mc Donald’s apre a Policoro. Assunzioni per 50 ragazzi

La catena alimentare statunitense dei fast food, letteralmente pranzo veloce, approda anche in Basilicata a Policoro ( Matera), in una località balneare dove il transito di giovani e famiglie, soprattutto d’estate, o in transito dalle province vicine dovrebbe assicurare un buon flusso di clienti. E la costa metapontina dove sono stati realizzati anche altre strutture per il tempo libero di giovani e famiglie, come l’acquapark e il boowling, si presta – a ben vedere- a ospitare un ristorante della rete Mc Donald’s . La multinazionale americana, che ha inserito l’annuncio sul suo sito wb, cerca 50 addetti per la ristorazione crew, che sta per equipaggio, squadra. Gli interessati possono inviare il curriculum per la selezione. Per alcuni l’apertura del Mc, dove panini con hamburger, patatine, coca cola e altre degustazioni della cucina veloce, è un sogno che si concretizza. Ricordiamo la petizione web avviata nell’autunno scorso da due giovani materani , Francesco e Daniel, che avevano sollecitato la multinazionale a investire dalla nostre parti. Non è la Città dei Sassi, dove in passato ci sono stati piccole esperienze che non hanno avuto fortuna, ma Policoro è strategica…I fans attendono di conoscere luogo, giorno di apertura e taglio del nastro.



McITALIA JOB TOUR

Addetto/a Ristorazione per la nuova apertura di Policoro

Policoro (MT)

Descrizione azienda

Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 32.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.

Posizione

Per il ristorante McDonald’s di nuova apertura a Policoro (MT) siamo alla ricerca di 50 persone per la posizione di:

Addetto Ristorazione-Crew

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.

In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinchè possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s!

Il presente annuncio nel rispetto del dlgs. 198/2006 è aperto a persone di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.