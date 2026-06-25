Mazza: “Chi ha spento la conoscenza in Calabria?” E non solo…

“La crisi della rappresentanza territoriale in Calabria non è un fenomeno improvviso né episodico. È l’esito di un processo storico lungo e stratificato. Tre fattori si intrecciano: le criticità della classe dirigente, le incoerenze dell’architettura istituzionale, l’impoverimento culturale del corpo elettorale. Tre piani diversi. Un solo esito.” Inizia così una nota a firma di Domenico Mazza del Comitato Provincia della Magna Grecia che analizza i limiti e difetti della classe dirigenta calabrese che però ben si attaglia anche ad altre situazioni. Magari fosse un’eccezione. Mal comune mezzo gaudio? Per nulla. Solo l’amara considerazione della deriva a cui vanno incontro le istituzioni e la gestione della cosa pubblica: quindi i soldi pubblici e la vita di ognuno di noi, a causa del venir meno -oramai da decenni- di quelle palestre di partecipazione dei cittadini alla vita politica e quindi di formazione delle classi dirigenti previste in Costituzione, ovvero i partiti. Quelli veri. Ma tant’è. E quindi, continua la nota di Mazza “Da questa combinazione emerge un fenomeno insidioso: l’oblio della conoscenza come strumento di governo. La politica smette di essere luogo di elaborazione e diventa un meccanismo di mera amministrazione del consenso. Un sistema incapace di anticipare i cambiamenti. Impreparato a costruire una visione del futuro. Senza uno studio rigoroso dei fenomeni sociali, economici e istituzionali, la rappresentanza perde la propria funzione sostanziale. Non interpreta più la complessità dei contesti. Non elabora visioni. Non orienta i processi decisionali. Si limita a occupare spazi elettorali. Resta marginale, nei circuiti regionali come in quelli nazionali. Il vero limite strutturale della politica calabrese risiede nell’eclissi del pensiero analitico. Quando l’azione legislativa rinuncia a una diagnosi seria, perde la capacità di guidare il cambiamento. Le istituzioni continuano ad amministrare l’esistente, ma smarriscono la possibilità di costruire il futuro. ​Il paradosso dell’agitatore- amministratore : In Calabria si osserva un accentuato fenomeno di iperlocalismo autoreferenziale. Molti rappresentanti operano in una ristretta dimensione geografica, ignorando le interconnessioni che legano i territori della Regione. Ne deriva una politica frammentata. Il rappresentante rinuncia alla funzione di programmazione. Diventa promotore esclusivo di interessi microterritoriali, spesso trascurando le urgenze strutturali del proprio ambito di riferimento. Il risultato è una Calabria incapace di muoversi come sistema unitario. Divisa in interessi che non convergono mai in una strategia comune. A questa dinamica si aggiunge una seconda contraddizione. Sempre più spesso, esponenti politici invocano la creazione di nuovi enti senza un serio piano di fattibilità che possa suffragarli. Eppure, si prodigano per occupare stabilmente posizioni di responsabilità nelle stesse istituzioni che vorrebbero frammentare. Si produce così una figura ibrida. L’amministratore che, invece di governare il cambiamento, alimenta il dissenso territoriale. Da un lato critica le istituzioni.

Dall’altro ne ricerca il controllo. È così che le istituzioni diventano trampolini di lancio per carrierismi e non strumenti di sviluppo strategico. Quando alla politica manca la conoscenza dei contesti, la proposta si riduce a retorica del cambiamento fine a sé stessa. Una narrazione che genera consenso, allontanando le trasformazioni reali. ​La doppia perifericità: subalternità esterna e cristallizzazione interna : La crisi della rappresentanza non si comprende senza interrogarsi sulla qualità del consenso che la legittima. In ampie aree della Calabria si registra una contrazione della consapevolezza civica che rasenta l’anomia. È il frutto di decenni di assistenzialismo, isolamento, dipendenza politica. Privato degli strumenti critici per distinguere una visione strategica dalla semplice demagogia, l’elettore rischia di diventare parte di un meccanismo che perpetua il sottosviluppo. Quando il voto smette di essere espressione di un interesse collettivo, e si riduce a scambio individuale o appartenenza identitaria, la politica non avverte più l’obbligo dello studio. Nasce così una doppia irrilevanza. Da una parte, la mancanza di visione condanna la Calabria a subire le decisioni di Roma. Priva di potere contrattuale, la Regione si riduce a satrapia amministrativa. Dall’altra, la stessa dinamica si riproduce dentro la Regione. Qui si alimenta una frattura permanente tra i centri storici del potere e le aree periferiche. Si consolida una geografia del privilegio che impedisce ai territori marginali di diventare nuovi poli di sviluppo. Le periferie, quindi, diventano riserve di consenso e non motori di crescita. Il primato della competenza come atto di rottura: La crisi calabrese non è un destino ineluttabile. È il risultato di una

progressiva rinuncia al rigore dell’analisi. Se la rappresentanza continuerà a esaurirsi nella gestione immediata del bisogno, nella retorica dell’appartenenza, la Regione resterà intrappolata in una marginalità sempre più difficile da superare. Occorre una riconversione culturale profonda. Serve una politica della competenza. Un’azione istituzionale capace di ricucire la frattura tra centri e periferie, consenso e progettazione, amministrazione e visione. Non basta occupare gli spazi del potere. Occorre abitarli con una progettualità fondata sullo studio. La sfida che la Calabria ha davanti è prima di tutto culturale. Bisogna superare l’impasse tra classi dirigenti prive di lungimiranza e una base elettorale sempre meno orientata. Solo restituendo alla politica la sua funzione di sintesi, interpretazione, anticipazione, la Regione potrà affrancarsi dalla subalternità. E rivendicare una dignità istituzionale fondata non sul numero dei voti, ma sulla qualità delle idee. Il tempo della gestione emergenziale è scaduto. È il tempo dello studio come autentico atto rivoluzionario.”

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