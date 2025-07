Maxischermi e ingressi limitati in centro per la serata del 2 luglio

Ormai è così da alcuni anni e occorre adeguarsi. Con l’obiettivo di consentire lo

COMUNICATO STAMPA

MISURE ORGANIZZATIVE IN VISITA DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DELLA BRUNA.

Il Sindaco Antonio Nicoletti e il Dirigente della Polizia Locale Col. Paolo Milillo, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, comunicano i provvedimenti adottati e i servizi messi in campo dall’Amministrazione Comunale al fine di garantire, di concerto con la Prefettura di Matera e le forze dell’ordine operanti sul territorio, lo svolgimento della festa patronale in una cornice di massima sicurezza e di serenità per tutti i partecipanti.

È doveroso in via preliminare, ricordare a tutti che l’evento nella parte terminale ed in particolare in quella dello “strazzo” del carro trionfale, si svolgerà con una presenza contingentata di pubblico secondo le capienze stabilite dalle autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione, per un totale, riferito complessivamente alle tre aree interessate (piazza Vittorio Veneto, Piazza San Francesco e Piazza Duomo), di 13mila persone.

Per poter accedere all’evento, sono stati predisposti varchi di ingresso e uscita presidiati da steward sin: Via Roma, Via XX Settembre e Via San Biagio. Al contempo sono state individuate ulteriori vie di esodo in: Via delle Beccherie, Via Ascanio Persio, Via Scotellaro, Via Ridola e Via De Blasiis che saranno presegnalate e illuminate. Ad ogni modo, è stata prevista l’installazione di ledwall che trasmetteranno in diretta tutte le fasi della festa nei seguenti punti: Piazza San Francesco, rotatoria via Annunziatella / via Rosselli, Piazza Vittorio Veneto (nr. 2), Via Lucana (incrocio via Don Minzoni), Fabbrica del Carro.

A partire dalle ore 18:00 del 2 luglio e fino alle ore 03:00 del giorno successivo, è stato disposto con ordinanza sindacale n° 177 del 20 giugno 2025, il divieto nelle aree interessate dalla manifestazione della vendita per asporto, del consumo e detenzione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o lattine, nonché il divieto di introduzione, detenzione e utilizzo di spray urticanti e di artifici pirotecnici.

È stata, inoltre, prevista la collocazione di bagni chimici in Via La Vista, Via Lucana (Boschetto), Piazza Vittorio Veneto (biblioteca), Piazza Duomo. Saranno inoltre aperti i bagni della Villa comunale, il diurno di Piazza Vittorio Veneto ed il diurno degli Ipogei di Piazza San Francesco.

Relativamente alla viabilità urbana, in considerazione delle limitazioni alla circolazione stradale disposte con ordinanza n° 173 del 19 giugno 2025, e al fine di favorire una più agevole mobilità verso le zone interessate dalla festa si invita la cittadinanza ad usufruire del servizio di trasporto pubblico locale garantito, d’intesa con la società di trasporto pubblico locale Miccolis, mediante bus navetta gratuiti, (in sostituzione della programmazione ordinaria prevista per i giorni festivi ad eccezione per le linee di collegamento per i borghi), come di seguito indicato nel dettaglio:



SERVIZIO ORDINARIO CON REGOLARE BIGLIETTAZIONE DA E PER I BORGHI CON LE SOTTOELENCATE DEVIAZIONI

LINEA 7 corse ore 8:00 – 10:00 – 13:15 – 16:00 – 19:00 – 24:00

LINEA 14 corse ore 6:50 – 9:10 – 11:10 – 12:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:10 – 20:10 – 24:00

LINEA 15 corse ore 9:00 – 12:00 – 19:00

L I N E E

7 – 14 –

15 ANDATA

CAPOLINEA Via La Malfa – Via Dante – Via Lazazzera – Via Nazionale – Percorsi ordinari

RITORNO

Provenienti dai Borghi proseguiranno per Via Nazionale – Via Lazazzera – Via Dante – Via La Malfa – CAPOLINEA (fronte Comune).

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Prima corsa ore 10:00

Termine servizio ore 14:00 Prima corsa ore 17:00

Termine servizio ore 21:00 Prima corsa ore 23:00

Termine servizio ore 01:00

CIRCOLARE LINEA A – GRANULARI Zona Paip 2 (3 bus)

ANDATA CAPOLINEA

Area mercatale Paip 2 – Via Granulari – Via Gravina – Via Dante – Via La Malfa – CAPOLINEA (fronte Comune) Area interscambio

RITORNO CAPOLINEA

Via La Malfa – Via Dante – Via Gravina – Via Granulari – Area mercatale Paip 2 – CAPOLINEA

CIRCOLARE LINEA B – SERRA RIFUSA (3 bus)

ANDATA CAPOLINEA

Via dei Messapi – Via dei Peucezi – Via Nazionale – Via Lazazzera – Via Dante – Via La Malfa – CAPOLINEA (fronte Comune) Area interscambio

RITORNO CAPOLINEA

Via La Malfa – Via Dante – Via Lazazzera – Via Nazionale – Via dei Peucezi – Via dei Messapi – CAPOLINEA

CIRCOLARE LINEA C – AGNA LE PIANE (2 bus)

ANDATA CAPOLINEA

Via dei Pesci – Via Ricciardi – Via Frangione – Via Cappuccini – Via Lucana (Milizia) – Bretella Via Carlo Levi – Via Levi – Via A. di Francia – Via De Robertis – Via Moro – Via La Malfa – CAPOLINEA (fronte Comune) Area interscambio

RITORNO CAPOLINEA

Via La Malfa – Via Moro – Via Timmari – Via A. di Francia – Via Levi – Via Montescaglioso (Ingr. Ospedale) – Via Montescaglioso – Via dell’Ariete – Via del Toro – Via dei Pesci – CAPOLINEA

N.B. SARANNO EFFETTUATE TUTTE LE FERMATE LUNGO IL TRAGITTO

Inoltre, si avvisa la cittadinanza, che il tradizionale mercato del mercoledì nel quartiere Serra Venerdì è stato anticipato a martedì 1° luglio 2025, stante la concomitanza con la processione dei pastori, che transiterà anche in Viale Europa.

Per l’occasione sarà istituito in Via La Vista, il C.O.C (Centro Operativo Comunale) nell’ambito del quale opereranno oltre agli agenti di polizia locale, i volontari delle associazioni di Protezione Civile.

In ogni caso, per tutte le informazioni attinenti alla festa è stata creata una mappa interattiva accessibile mediante il link https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Xx5wlgt-2YiMO04bOYA4r4pKjObLZdg&ll=40.66993716031059%2C16.604865822855594&z=16 in cui sono contenute tutte le informazioni inerenti i servizi garantiti e le misure adottate dall’Amministrazione Comunale.

L’auspicio è che la macchina organizzativa messa in atto possa funzionare senza problemi all’insegna della massima sicurezza per tutti.

L’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini e ai visitatori una buona festa di Maria Santissima della Bruna.