Max Gazzè di ritorno nella regione “che esiste”

Quando la raffinatezza di un cantautore come Max Gazzè incontra la straordinaria professionalità e versatilità dell’Orchestra Magna Grecia diretta da Piero Romano (per un attimo, dall’ospite, ribattezzato Carlo) non possono che venir fuori scintille di gioioso godimento per chi si trova ad assistere all’evento. E il numeroso pubblico, presente ieri sera al parco del Castello Tramontano di Matera, non ha fatto certo mistero del suo notevole apprezzamento, sottolineando con vigore i tanti momenti che hanno letteralmente entusiasmato i fan, ma anche chi conosceva un poco meno l’intero repertorio dell’artista. Ed in modo particolare i brani inseriti in questo nuovo progetto “Musicae Loci” con cui l’artista si immerge nei territori e nelle tradizioni locali. Un tour in cui in ogni tappa è accompagnato da una orchestra del luogo con cui avvia un percorso per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita e arricchiti vieppiù da colori e sonorità tipiche. Poche parole, qualche battuta, e tanta bella e buona musica. Con Gazzè a sottolineare la propria soddisfazione per potere così eseguire alcuni suoi brani dal vivo, dopo tanti anni, essendo gli stessi particolarmente complessi e necessitanti dell’accompagnamento per l’appunto di una grande orchestra. Quindi i suoi successi più noti e co-eseguiti con il pubblico: Il solito sesso, Ti sembra normale, Il timido ubriaco, il farmacista…. sino al brano di coda del film di Rocco Papaleo “Basilicata coast to coast“, di cui è stato coprotagonista, “Mentre dormi“. Una esperienza che Gazzè ha tenuto a sottolineare essere stata per lui straordinaria, avendo potuto apprezzare una regione “che esiste” e di essere rimasto scioccato per la varietà dei suoi paesaggi.

Non poteva mancare dalla scaletta “Atto di forza” il brano vincitore della dodicesima edizione del Premio Amnesty International Italia, indetto nel 2003 per premiare il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell’anno precedente ed in particolare contro la violenza sulle donne. “Atto di forza”, ha ricordato Gazzè, “è uno di quei pensieri, il racconto per immagini di una di quelle follie.” E dopo la conclusione e la coda di un inevitabile bis si è concluso quello che è stato definito dallo stesso Piero Romano l’evento di punta del Matera Festival 2023 che si svolge in collaborazione con il Museo Nazionale di Matera che ospita nei suoi spazi tutti gli altri importanti appuntamenti che potete vedere nella locandina sottostante: