Max Gazzè al Parco del Castello Tramontano di Matera

Sarà davvero un concerto imperdibile quello proposto dall’Orchestra della Magna Grecia, all’interno della rassegna musicale “Matera Festival 2023”: mercoledi 12 luglio, alle ore 21.30, nel suggestivo scenario del Parco del Castello “Tramontano”, MAX GAZZÈ, accompagnato dall’Orchestra Magna Grecia, propone “Musicae Loci”, il suo nuovo progetto musicale e culturale che lo immergerà nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia.

“Quello di Max Gazzè – spiega il M° Piero Romano, direttore artistico del Matera Festival 2023 – è un grande tour, in cui in ogni tappa verrà accompagnato da una grande orchestra musicale del luogo, per portare sul palco le sue canzoni in una veste inedita che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo verrà ospitato. Ovviamente, per il suo viaggio al Sud, Gazzè ha scelto di farsi accompagnare dall’Orchestra della Magna Grecia e questo rappresenta un motivo di orgoglio per noi tutti. Saremo il suo “supporto sinfonico” in questo progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte”.

Per favorire la partecipazione del pubblico, è previsto un servizio di navette A/R da Taranto e Molfetta verso Matera.