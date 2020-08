Dei ricercati a Matera nemmeno l’ombra… Ma la facciatosta, con garbo e ironia, Maurizio Bolognetti leader dei radicali lucani e con tanto di mascherina a portata di naso e bocca, ce l’ha e quando si presenta tra la gente per chiedere se hanno notizia di ministri e amministratori locali, per la nota vicenda sugli ausili da destinare ai disabili, gli rispondono che non hanno visto nè coscienza e nè presenza. E qualcuno, come capitato a Matera con un turista molisano, risponde che il ministro della Sanità Roberto Speranza ” non esiste” come quella piccola regione del massiccio della Maiella con Campobasso e Isernia. Una piccola regione come la nostra e alle prese, immaginiamo, con i problemi di spopolamento e di depauperamento dei servizi socio sanitari come la Basilicata. Aiutare le fasce deboli. Certo, ma con i fatti. E sta di fatto che quei mini spot dispensati su Youtube come le briciole di Pollicino (la ricordate la favola di Charles Perrault?) non possono che lasciare perplessi, snocciolando i vari articoli della Costituzione. Non resta a Bolognetti che rivolgersi alla nota trasmissione tv ” Chi l’ha visto?”. La segreteria telefonica è sempre attiva e l’esordio è previsto a settembre, con l’inizio delle scuole. Provare non costa nulla.





