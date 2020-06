C’è poco da ironizzare ma quando i marciapiedi hanno la pavimentazione sconnessa o ”falsa”, non in piano, è facile inciampare. Come accade, ormai di sovente, in via Nazionale a Matera, a ridosso di un negozio di materiali edili. Il ”gradino” anche a causa dei coni d’ombra non si vede e per gli anziani, e non solo, è inevitabile cadere e farsi male. Che si aspetta a metterci una pezza? In attesa del piano di intervento dei lavori pubblici?