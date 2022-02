Si ricorda leggendo, informandosi per non perdere la memoria e trasferirla anche agli altri, a quanti – per convenienza o pigrizia- vivono nella dimensione dell’indifferenza,della dimensione virtuale che non invita a chiedersi ”perchè?”. Lo hanno fatto, nel giorno del ricordo e un mese di memoria, donne e uomini di ONyx Libro- presidio del Libro di Matera riempiendo di significato il ”giardino del silenzio” attivato nel comprensorio di Sant’Agostino, nel Sasso Barisano, dall’Ente Parco della Murgia Materana. E lo hanno fatto alternandosi nelle letture di pagine, testimonianze di vittime delle Shoah o degli esodi, i tanti che ancora oggi vediamo dall’Africa o dall’Asia alla volta dell’Europa e spesso ai confini della disponibile Italia. Versi ma anche mattonelle destinate a essere notate, commentate per il messaggio che riproducono. Sono le Mattonelle in ceramica di inciampo, con una frase della politologa e storica tedesca Hannah Arendt ” ‘Le azioni erano mostruose ma chi le fece era pressocchè normale” tratte da ” Le Banalità del Male” e simboli di pace, riprodotti, su un muretto nel ”giardino del silenzio”.



L’iniziativa è stata preceduta da lettura di brani, pensieri, di internati e perseguitati e intende essere di stimolo per quanti coltivano i temi di pace, libertà, tolleranza, rispetto. Un percorso che non si ferma qui. Ne siamo certi, destinato a fare rete e a contagiare i ragazzi sopratutto, che devono andare oltre la giornata celebrativa. Leggere arricchisce e non poco spirito e mente. Ma anche ascoltare musica come il concerto recita presso la Chiesa di Sant’ Agostino con “Voci e Suoni della Memoria” del quartetto d’archi AlterAzioni (Clelia Sguera, Matteo Notarangelo – violini, Francesco Capuano – viola, Donatella Milella – violoncello, letture a cura di Vito Liturri). Un gruppo da tempo impegnato in attività di ricerca e diffusione della musica nei campi di concentramento, mettendo insieme il repertorio classico di autori di origine ebraica. Non sarebbe male se potessero esibirsi anche nelle scuole insieme agli animatori di Onyx libro-Presidio del libro Matera.