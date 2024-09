Mattino Live sul Canale 86 sarà condotto da Maria Giovanna Labruna

Il perno del programma sarà la politica e l’attualità muovendosi in un territorio tra Puglia e Basilicata ma non mancherà lo spazio per la cultura, l’arte e la moda. E’ il nuovo programma “Mattino Live” che sarà condotto dalla giornalista Maria Giovanna Labruna che a giorni farà il suo debutto.

Un nuovo punto di riferimento nell’informazione televisiva italiana. “Mattino Live”, il talk show che si preannuncia interessante farà il suo ingresso sugli schermi televisivi grazie al canale “POLITICAL Tv”, direttore responsabile Michele Traversa, ideato e diretto dalla nota conduttrice “Manila Gorio”. Il programma sarà trasmesso sul “Canale 86” e avrà alla conduzione la giornalista “Maria Giovanna Labruna”, pronta a guidare gli spettatori in un viaggio tra politica, attualità e cultura.

“Mattino Live” non sarà solo un semplice approfondimento politico, ma un format a 360 gradi che coprirà una vasta gamma di argomenti. Dalla politica locale e nazionale, al sociale, fino all’arte, alla moda, al cinema, al teatro, allo sport, al food e alla musica il programma offrirà reportage esclusivi, interviste e analisi dei principali fatti di cronaca.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.