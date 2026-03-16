Mattia (FdI): ti ho fatto un favore, ora fanne uno a me, vota SI

Si arricchisce il panorama dei singolari personaggi che abitano la galassia del centro destra che occupa il governo nazionale e che danno prova di se in prestazioni talvolta di uno squallore che rasentano il metatarso, come direbbe un Arbore d’antan. E’ la volta del deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, eletto in Basilicata perchè qui già direttore di Coldiretti, ma proveniente da altri lidi e che ieri sera a Genzano ha candidamente e pubblicamente invitato i suoi fratelli di partito a sfruttare la più antica e poco nobile arte del degrado della politica “il clientelismo”. Ammettendo per altro già di praticarlo abbondantemente considerato che il suo è stato l’invito ad andare all’incasso per “favore” già fatto e pretendere il voto al SI, anche se uno non ne è convinto della bontà. Incredibile ma vero. Tutto documentato in un video che sta diventando virale e che è visibile sulla pagina on line de Il Fatto Quotidiano.it all’interno di un articolo a firma di Leo Amato. “Non possiamo permetterci una sconfitta….-confessa Mattia ai suoi- non possiamo permetterci il lusso di avere fino alla fine del nostro mandato neanche una ferita nel corpo. E questa se dovessimo perdere, è inutile che ci vogliamo nascondere dietro un dito, sarebbe una ferita grave da curare e aprirebbe un percorso ancora più in salita”. Quindi, rivolgendosi ai militanti e dirigenti del posto dice “Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere, ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”. E’ evidente che la paura di una sconfitta tra le fila meloniane deve essere grande se si arriva a questo livello da ultima spiaggia e dire: “Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia”. Siamo oramai all’ultimo miglio che ci separa dalle urne di domenica e lunedì prossimi in cui gli italiani sono chiamati a confermare (con un SI) o a bocciare (con un NO) le modifiche apportate alla Costituzione da parte della maggioranza di centro destra con una legge che disarticola il terzo potere su cui si basa la nostra democrazia: la magistratura. E parimenti cresce il nervosismo dei sostenitori del SI con tanti che oramai sfarfallano e si abbandonano a dichiarazioni che svelando ciò che davvero sta dietro a questa presunta riforma, facendo dei clamorosi autogoal che di fatto aiutano e rinforzano le ragioni di chi sostiene il NO. Lo avevano fatto Nordio e la Bongiorno che hanno smentito addirittura la Meloni a proposito della utilità della riforma per migliorare ciò che non va della giustizia. Lo ha fatto la Bartolozzi recentemente documentando ulteriormente la vera natura punitiva nei confronti dei magistrati operata da una parte politica che è intollerante ai controlli e che vuole le mani libere. Un altro campionario dello squallore di una certa parte della classe politica di questo centrodestra è stato fornito ieri sera direttamente dalla Basilicata, dove non ci facciamo mancare nulla.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.