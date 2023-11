Matteo Saudino, professore attivista, youtuber e scrittore a Matera

Nel programma di Matera Gioca 2023, avente la finalità di educare alla bellezza e di diffusione della cultura e conoscenza del gioco, Zio Ludovico ETS ha invitato a Matera il professore attivista, youtuber e scrittore, Matteo Saudino AKA BarbaSophia per il giorno 10 novembre.

Nato a Torino, insegna Filosofia e Storia allo storico liceo Gioberti del capoluogo piemontese e ha collaborato con l’Università di Torino come docente di Istituzioni Polihe alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti (SISS). Nel suo canale Youtube (oltre 36 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e molti ragazzi) la filosofia e la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia -come ripete sempre Saudino- è un atto di ribellione”.

Le sue pubblicazioni:

– la raccolta di poesie Fragili Mutanti (Eris, 2012)

– Scuolitudine scritto con Chiara Foà, (EDEA 2022)

– Il Prof fannullone: Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell’esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi) (2017) insieme a Chiara Foà

– La filosofia non è una barba (Vallardi, 2020),

– Cambiamo la scuola (Eris, 2021) a quattro mani con Chiara Foà

– Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare (Vallardi, 2022).

Il suo primo romanzo per ragazzi, Sofia Express, una gita scolastica nell’antica Grecia alla ricerca della felicità (Salani), è disponibile in tutte le librerie e tutti gli store digitali.

L’associazione ZIO LUDOVICO, Scatenando tutte le potenzialità del gioco da tavolo, vuole contribuire a creare una cultura basata sulla solidarietà, sul rispetto reciproco, sul benessere personale. Attraverso il gioco, vogliamo sperimentare l’incontro e la relazione, introducendo i ragazzi e le famiglie ad un’attività positiva e costruttiva con l’obiettivo di incrementare le capacità sociali e relazionali di chi in questo momento è più in difficoltà sfruttando le potenzialità del Gioco da Tavolo. Recentemente è stato ospite su RAI due nel programma Pour Parler.