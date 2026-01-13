Mattarella firma il decreto di indizione del referendum. Depositato ricorso al TAR.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato in serata il decreto di indizione del referendum sulla giustizia. Nel mentre il Comitato promotore della raccolta di firme popolari a sostegno di un parallelo quesito referendario sulla stessa norma (che al momento in cui scriviamo ha raggiunto 409.184 firme, pari all’81% delle 500 mila occorrenti) che chiede una sospensiva della delibera con cui il Cdm ha fissato la data della consultazione al 22 e 23 marzo. Una mossa annunciata, che ha innervosito la maggioranza di governo e spinto il Comitato Sì Separa ad opporsi di fronte al Tar del Lazio. Il primo a essere informato del ricorso è stato o stesso capo dello Stato che, in giornata, ha ricevuto una lettera di “doverosa e preventiva informazione“, come l’ha definita il portavoce Carlo Guglielmi. Poche righe per spiegare le ragioni dell’iniziativa si precisa: “Nessuna richiesta o sollecitazione, neppure vaga o implicita, nessuna moral suasion“. Tanto che in serata, come dicevamo, Mattarella ha siglato il proprio decreto. Una firma mai messa in dubbio dal presidente, a cui non compete un giudizio di costituzionalità trattandosi di un atto amministrativo del governo, contro cui, infatti, che lo scontro si fa sempre più aspro. Il comitato dei 15 promotori delle firme sono convinti che avrebbe dovuto prevalere la prassi. “La data deve essere fissata al termine dei 90 giorni concessi ai cittadini per raccogliere le firme“, ripetono da giorni. “Il governo ignora la Costituzione“, insistono. L’esecutivo, invece, ha dato un’interpretazione stretta della legge del 1970, fissando la data entro i 60 giorni dall’ordinanza della Cassazione sui quesiti presentati dai parlamentari. Vedremo come si concluderà la tenzone.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.