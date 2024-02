Mattarella: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”

Sergio Mattarella, all’indomani della violenta reazione della polizia sugli studenti che manifestavano (11 sono rimasti feriti), ha telefonato al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, così some reso noto dall’ufficio stampa del Quirinale che scrive: “Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell’Interno, trovandone condivisione, che l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni.” Concludendo con un monito: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. Numerose le prese di posizione di condanna delle opposizioni che chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento sulle violenze a Pisa. Giustificazioni dal centrodestra, nessuna dichiarazione da parte di Giorgia Meloni. Ma la questione della gestione delle manifestazioni di protesta merita una risposta convincente per dissipare il sospetto che trattasi di una condotta correlata all’inasprimento di norme che il Governo ha varato per perseguire e reprimere talune forme di dissenso.

