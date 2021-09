Bene la firma tra Cna e Fondazione ” Matera -Basilicata 2019”, ancora acefala e con risorse limitate per scelte e strategie che non condividiamo, tanto più che ” Matera 2019” era e resta un brand che pesa eccome sul mercato turistico internazionale. Da parte i protagonismi da vuoto a perdere, come ripete una nota canzone sanremese, l’accordo tra le parti- sottoscritto da Giovanni Oliva e da Leonardo Montemurro- può portare a una ricaduta positiva per sostenere meglio l’industria delle vacanze che a Matera,tuttora priva di piano strategico del turismo. A causa di una scelta precisa di politica dalle mani libere, che lascia tutto al caso. Buon lavoro ai due cavalieri con Pistola a tamburo avvitante…

Fondazione Matera Basilicata 2019 e CNA Basilicata firmano convenzione di ricerca nell’ambito del Progetto “Artigi@ni”

È stata sottoscritta questa mattina a Casino Padula a Matera la convenzione di ricerca tra Fondazione Matera Basilicata 2019 e CNA Basilicata per lo sviluppo di progetti comuni nell’ambito dell’artigianato artistico, del design e dell’innovazione dei processi artigianali. A firmare l’accordo sono stati il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Oliva e il Presidente di CNA Basilicata, Leo Montemurro.

Grazie alla convenzione, tra ottobre e novembre saranno sviluppati nove incontri formativi e di contaminazione tra artigiani, artisti, microimprenditori lucani con giovani designer selezionati nell’ambito del Progetto “Artigi@ni” promosso da CNA Basilicata, finalizzato a sviluppare figure professionali in grado di combinare la tradizione artistica con le nuove tecnologie, mantenendo fissa l’attenzione al binomio “innovazione-tradizione”. Gli incontri si baseranno sulla metodologia di Open Design School, progetto pilastro ed eredità di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.



Nell’ottica della più ampia collaborazione e al fine di massimizzare l’efficacia degli interventi, la Fondazione e CNA Basilicata si impegnano a collaborare nel coordinamento scientifico delle attività, compartecipare alle diverse fasi di realizzazione della ricerca, collaborare all’organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, workshop ed eventi per la diffusione dei risultati ottenuti, proporre nuove attività di ricerca, mettere a disposizione le proprie expertise, il proprio personale e le strutture organizzative e fisiche per lo sviluppo delle attività comuni. Fra queste ultime, un ruolo centrale sarà assunto dal Laboratorio di Open Design School a Casino Padula.

“Dopo l’accordo con la scuola Minozzi- Festa per i laboratori di stampa 3D – sottolinea il Direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019, Giovanni Oliva -, questa nuova collaborazione avviata con CNA Basilicata evidenzia il valore di Open Design School a servizio del territorio, grazie alla sua capacità di lavorare con soggetti eterogenei, dai cittadini ai creativi, dalle scuole alle imprese, fino alle istituzioni. Siamo onorati della scelta di CNA Basilicata e del suo Presidente Leo Montemurro di voler essere parte di un progetto comune, cogliendo in pieno le potenzialità di Open Design School, una best practice di riferimento a livello internazionale, tanto da essere annoverata tra i partner del New European Bauhaus lanciato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen”.

Da parte sua il Presidente di Cna Basilicata, Leonardo Montemurro, evidenzia come “il Progetto Artigi@ani ha coinvolto imprese provenienti da ogni parte del territorio regionale che con convinzione hanno dato la propria adesione partecipando alle attività sinora svolte e poi sospese a causa della pandemia da Covid-19. Il nostro impegno è quello di irradiare in ogni parte della Regione partendo da Matera i positivi risultati dell’esperienza dell’Open Design School coinvolgendo il maggior numero possibile di imprese con particolare attenzione a quelle più attente ai temi della contaminazione con il design e della introduzione di innovazione nei propri processi produttivi”.

