Dalle note sanremesi di vari generi musicali, tra lustrini, fiori, pailletes e nuove mode, a quelle della tradizione materana del Carnevale che ci offre una simpatica anticipazione con le ” matinate” dell’associazione Giallo Sassi. Un evento del calendario contadino e della civiltà identitaria dei rioni Sassi proposto, in sicurezza, viste le limitazioni della pandemia da virus a corona e varianti collegati, organizzato per sabato 12 febbraio. Naturalmente a numero chiuso da vivere presso il ristorante le “Dodice Lune” della Civita, dove alla fine dello scorso anno gli animatori di Giallo Sassi ricordarono con la originalità e la competenza di sempre le vicende del conte Giovan Carlo Tramontano. E qui con l’apporto di Slow Food spazio al ”divin porcello” e al rito della lavorazione della salsiccia. Roba d’altri tempi che sopravvive nei centri della collina e della montagna lucana. Soddisfazione e sapori sono un tutt’uno con la pazienza messa per trasformare in succulenti salumi carni (e non solo) del simpatico suino. E allora spazio all’allegria dei canti e con i ritmi della cupa e di altri strumenti delle ”matinate”, portate un tempo di casa in casa per ”Riverire vostra signoria…” e con l’inevitabile brindisi con vino e altri prodotti della dispensa contadina. Buon carnevale, con ”Le Matinate del Vicinato’ fino a martedì grasso, che quest’anno cade il 1 marzo.



LA NOTA DI GIALLO SASSI

Per questo carnevale condivideremo con voi la piacevole abitudine delle “Matinate”, per rivivere l’atmosfera e le tradizioni di un tempo.

La tradizione delle matinate Sabato 12 Febbraio con SlowFood

Per questo carnevale diventa ufficiale una nuova collaborazione, quella con la sezione materana dell’Associazione Slow Food, con cui abbiamo deciso di rendere pubblica una piacevole abitudine degli ultimi anni, quella delle “Matinate”, sinora vissute in forma privata con gli amici della rete di “Tutti i Chicchi del Melograno”.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

https://bit.ly/giallocarnevale22

L’Evento

Alle 18:45 di Sabato 12 Febbraio 2022, ci troveremo al Palombaro della Terra, in Piazza Duomo, in compagnia di un misterioso personaggio che accompagnerà i partecipanti verso il Residence “Le Dodici Lune”, dove avrà luogo l’evento “Le Matinate del Vicinato”, una serata all’insegna della tradizione enogastronomica legata al carnevale nei Sassi di un tempo. Lo spirito del vicinato si tornerà a vivere nel calore della brace e nel suono dei canti della tradizione materana, in una cornice perfetta per assaporare i prodotti tipici del periodo di carnevale. Qui troveremo “‘U Riss”, che assisteremo nella preparazione della lucanica, la salsiccia, il tipico insaccato lucano.

PRENOTA ORA

Dettagli e Prenotazione

⌛ DURATA: 3 Ore (19:00-22:00)

👥 PARTECIPANTI: Max 35

🗓️ QUANDO: Sabato 12 Febbraio 2022

🌐 DOVE: Residence “Le Dodici Lune”

📍 APPUNTAMENTO: Piazza Duomo Matera – ORE 18:45

ℹ️ INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://bit.ly/giallocarnevale22

📞 WHATSAPP: 3880509653

📗 OBBLIGO DI ESIBIZIONE DI CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA (Super Green Pass)

PRENOTA ORA

Da oggi, se desideri, puoi ricevere le nostre comunicazioni via whatsapp e/o Telegram

WHATSAPP:

Aggiungi alla tua rubrica il numero della APS Giallo Sassi 371 145 0952

Inviaci il messaggio “Iscrivimi” con il tuo nome e cognome

TELEGRAM:

Cerca @giallosassi oppure clicca dal tuo smartphone il link https://t.me/giallosassi

Protocollo Anti Covid-19

Dal 6 dicembre 2021, il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Pertanto, a tutti i partecipanti all’evento sarà chiesto di esibire il proprio green pass RAFFORZATO, secondo le disposizioni di legge. In caso contrario, non sarà consentito l’accesso all’evento. Per saperne di più: https://www.dgc.gov.it/web/

😷 È obbligatorio, l’utilizzo delle mascherine correttamente indossate per i presenti;