Quattro giorni di cinema davvero per tutti i gusti. E’ quanto offre il cartellone degli eventi speciali del MATIFF Edizione Zero.One

17 > 29 Novembre 2021 Matera

17 NOV h 17:00 – Cinema Il Piccolo

Proiezione del documentario fuori concorso Luna Italiana – 2019 – (52 min.), regia di Marco Spagnoli.

A seguire presentazione del libro

Dalla terra alla Luna – Rocco Petrone , l’italiano dell’Apollo 11 di Renato Cantore, ex direttore del TGR Rai.

Talk con il giornalista Renato Cantore, il Prof Francesco Vespe (Asi – Agenzia Spaziale Italiana) e il Prof. Giuseppe Fallacara, coordinatore del Gruppo Archi Mars del Politecnico di Bari.

Conduce Sergio Palomba.

17 NOV h 20:30 – Cinema Il Piccolo

Evento con Special Guest: proiezione del corto “La Sedia”.

A seguire talk con Gianni Ippoliti. Conduce Sergio Palomba

Il conduttore televisivo, attore e scrittore italiano, presenterà al pubblico del Matiff, un suo

cortometraggio dedicato al Sud.

***

18 NOV h 20:30 – Cinema Il Piccolo

Evento con Special Guest:

proiezione del film fuori concorso Ezio Bosso – Le cose che restano

A seguire talk in sala con il regista Giorgio Verdelli.

Accolto come uno dei lavori cinematografici che ha più commosso il pubblico di Venezia,

il Matiff ha l’onore di portare a Matera il regista e un’opera su un grande protagonista del panorama musicale italiano, dalla grandiosa storia umana, di cui il film racconta.

***

19 NOV h 18:00 – Cinema Il Piccolo

Evento con Special Guest: Proiezione fuori concorso “Trenodìa”. Docufilm di G. Boato e L. Danesin. In collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019.

A seguire talk con l’artista Mariangela Capossela in dialogo con il critico d’arte Tommaso Evangelista e il filosofo Pietro De Ruggieri.

L’incontro sarà aperto dal saluto del direttore della Fondazione Matera Basilicata 2019,

Giovanni Oliva, e dai Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto.

***

20 NOV h 21:00 – Cinema Il Piccolo

Consegna Premio Luchino Visconti a

Umberto Orsini e Marco Tullio Giordana

Talk con Rocco Talucci e Marco Tullio Giordana

Cerimonia di premiazione del concorso cinematografico “Ulisse su Marte”, alla

presenza dei giurati, registi, attori e istituzioni. Consuetudine speciale, istituita dal Matiff sin dai suoi esordi, è la consegna del prestigioso Premio “Visconti”, a cura di Rocco Talucci, che assegnerà il riconoscimento a Umberto Orsini e Marco Tullio Giordana, ospite presente in sala. Nomi che hanno edificato la storia del cinema italiano.