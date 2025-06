Materdomini paparazzato: “beccato, te la intendi con il nemico!”

Quella che volge al termine a Matera è stata una campagna elettorale che tutto sommato si è mantenuta su livelli di sana competizione, salvo qualche scivolone che non manca mai o qualche “tifoso” che è sempre più realista del Re che entra a gamba tesa e crea il caso. Deve essersi trattato di questo, nell’ultimo caso reso pubblico qualche minuto fa dalla persona che è stata protagonista inconsapevole della attenzione di un aspirante “paparazzo” che da dietro qualche pianta deve aver pensato di aver fatto lo scoop della campagna elettorale. Aver filmato la prova che il M5S fa opera di “intelligenza con il nemico”, Antonio Nicoletti. Attore protagonista, inconsapevole, del “cortometraggio” è Antonio Materdomini che in dolce compagnia della sua metà, passando dinanzi al comitato elettorale del candidato del centrodestra si affaccia per salutare scherzosamente (come è evidente dalle immagini) un conoscente di vecchia data. Il video sembra abbia girato per ore su WhatsApp e sia stato “condiviso più volte” (sino ad arrivare alla stessa compagna di Materdomini) con il sottinteso: “Ecco la prova che c’è un accordo tra M5S e destra“. L’ex vice sindaco, più votato -anche se non eletto nella lista del M5S in questa competizione, ci ha detto che sta valutando se ci sono gli estremi per ricorrere alle vie legali nei confronti dell’autore. Nel frattempo ha deciso di renderlo pubblico sul proprio profilo facebook aggiungendo il seguente commento: “Purtroppo il livello di questa campagna elettorale si abbassa sempre di più, ma conoscendo i soggetti non mi stupisco più di tanto, anzi. Quando non si è più liberi nemmeno di salutare una persona, che tra l’altro ha svolto il servizio civile in Comune e con la quale scherzo sempre (come faccio quasi con tutti), anche se apparteniamo a due partiti diametralmente opposti, beh, evidentemente c’è qualcosa che non va.

Dopo pochi minuti da questo incontro, ha iniziato a girare su WhatsApp il video che vedete, sulla “mia presenza all’interno del comitato di uno dei due candidati sindaci”, ipotizzando chissà quale complotto o sotterfugio. Sembrerebbe anche che il loro candidato sindaco abbia evidenziato questa cosa davanti a dei cittadini, al termine del comizio, mostrando loro il video!

Siamo davvero all’assurdo, siamo alla frutta, se chi si propone di governare Matera, da un lato o dall’altro, adotta questi comportamenti.

Evidentemente abbiamo un serio problema in città.

E siccome non c’è limite al degrado politico, ho deciso di rendere pubblico questo brutto episodio, che testimonia il clima “pesante” — per non usare un altro termine — che aleggia su Matera. Un clima che va oltre la politica e interferisce anche nella vita privata.”

