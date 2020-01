Questa mattina l’affaccio dal ponticello che sovrasta il canale che affianca la complanare della Matera-Bari, là dove c’è un incrocio proprio dove terminava la oramai defunta pista ciclopedonale Pantano, ha riservato questa scena fresca fresca al podista che si era poggiato ai tubolari per lo stretching d’ordinanza.

A destra…….

….e poi sulla sinistra, dall’altra parte del ponte…

Dovevano essere stati buttati lì da poco, nella primissima mattinata, non essendo ancora per nulla bagnati dall’acqua del ruscello che scorre misero causa mancanza di piogge.

Qualche idiota avrà avuto la felice idea di disfarsene in questo modo, tanto a lui che glie ne frega, mica ci vive anche lui in questo ambiente.

Eppure dovrebbe essere così semplice chiamare l’apposito servizio e concordare il ritiro dei rifiuti ingombranti. Fino a qualche tempo fa, se non è cambiato qualcosa con il nuovo gestore, era sufficiente telefonare allo 0835/381682 oppure al numero verde 800 589732, per evitare di abbandonare indiscriminatamente rifiuti di ogni tipo in giro.

Ma tant’è.

Per intanto segnaliamo la cosa e ci auguriamo che qualcuno (Vigili, addetti al servizio della NU, o chiunque altro) voglia intervenire e rimuovere questi rifiuti.

Certo non c’è servizio efficiente che tenga a fronte di cittadini che non hanno quel minimo di coscienza civica che li porti ad evitare questo continuo appestare il luogo in cui vivono.

Sempre più spesso capita di trovare lungo la stessa complanare sacchetti di immondizia, detriti di manutenzioni e rifiuti vari.

Questi di oggi, però, anche per la loro dimensione, sono davvero un pessimo colpo nell’occhio a cui si spera si voglia provvedere, rimuovendoli.