Materani, mano a tasca e cuore per le corone alla Madonna della Bruna

L’invito, riportato nel titolo, è immediato ed eloquente. Quel progetto in itinere va sostenuto dai materani in primis e da quanti negli anni hanno imparato ad apprezzare valori e contenuti della festa dedicata alla Santa Patrona. Lo si può fare, come riportiamo più avanti in un riquadro, con una donazione alla filiale di Matera della Banca di credito cooperativo di Sammichele, presso la sede dell’Associazione Maria SS della Bruna, con una raccolta fondi acquisendo uno dei ticket presso la stessa Associazione e con una raccolta di monili e preziosi , offerti in segno di devozione, presso la gioielleria Iacovone. Modi diversi per contribuire a un un progetto del quale avevamo parlato il mese scorso ( a seguire il comunicato dell’Associazione) alla vigilia della presentazione in Cattedrale. Riguarda la realizzazione delle corone per le statue della Madonna e il bambinello adoperate per la processione del 2 Luglio sul carro trionfale. Un incarico affidato a Francesco e Giuseppe Iacovone, titolari di una azienda orafa con sede a Vicenza, e figli del noto Giovanni ex vessillifero dei ” Cavalieri della Bruna” e provetto artigiano nella fattura di elmi e corazze. E in quella sede venne descritto il percorso che aveva portato al progetto, ispirato alla corona che è posta alla sommità del baldacchino allestito in cattedrale per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona e raccolto nella pubblicazione ” In onore di Maria S.S ma della Bruna e a divozione del popolo.



Un lavoro curato dall’Associazione Maria Santissima della Bruna, con i contributi del presidente Bruno Caiella, di don Francesco Di Marzio delegato Arcivescovile, don Angelo Gallitelli parroco della Cattedrale di Matera di Marco Pelosi vicedirettore del Museo diocesano, di Francesco Moliterni responsabile delle attività culturale, di Rocco Festa per Erreffe Progetti srl e dei maestri orafi Francesco Iacovone. Un lavoro che ha utilizzato rilevazioni e tecniche innovative, dal drone alla rielaborazione digitale delle scansioni realizzate da Erreffe progetti srl e con l’apporto dell’architetto Alberto Ruperti per le funzioni di progettista esecutivo e scultore digitale. Un lavoro preparatorio che porterà alla stampa tridimensionale ad alta definizione del modello della corona con resina calcinabile a base di cera di tutti i componenti. Poi la fusione dei componenti in argento 925, la pulitura e la finitura manuale, l’assemblaggio meccanico a freddo, la finitura galvanica della corona con la deposizione di uno strato di oro e, infine, l’incastonatura delle pietre prezione (tra queste rubini e lapislazzuli) . La consegna delle corone è prevista per la primavera 2025. Ma fino ad allora e oltre…mano alla tasca e al cuore per la Santa Patrona.



Comunicato Stampa

“Le vieni incontro con larghe benedizioni, le poni sul capo una corona di oro fino” (cfr Salmo 21, 4)

In onore di Maria SS. della Bruna e a divozione del Popolo

In comunione con S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, l’Associazione Maria SS. della Bruna è lieta di comunicare la presentazione del progetto per la realizzazione delle Nuove Corone per la Sacra Effigie della nostra Protettrice che si terrà venerdì 18 ottobre, alle 19.30, nella Basilica Cattedrale.

Il capo della Vergine e quello del Figlio che tiene in braccio sono cinti da diademi preziosi; eppure, come riferito da fonti storiche, per ben due volte mani empie li hanno sottratti; una prima volta (nel 1964) quando furono trafugate le corone concesse dal Capitolo Vaticano con cui nel 1843 fu incoronata l’immagine della Bruna che viene intronizzata in cattedrale; una seconda volta (1983) quando furono rubate, invece, quelle che impreziosivano l’immagine della Bruna portata in trionfo sul carro. Mentre nel primo caso già l’anno successivo (1965) si pose rimedio incoronando nuovamente l’effigie, nel secondo caso sul capo della Madonna del carro furono prese in prestito corone d’argento di altre statue, e quelle sono rimaste tuttora.

Per questo è stata lanciata l’iniziativa di realizzare, con il supporto della collettività, nuovi diademi non tanto per riparare al gesto sacrilego perpetrato nel 1983, quanto per evidenziare un corale segno tangibile a conferma del plurisecolare amore filiale che il popolo nutre per la sua Santa protettrice, manifestato in occasione della festa del 2 luglio e ogni giorno attraverso una sentita e nutrita partecipazione.