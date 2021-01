A partire dall’12 dicembre e con cadenza settimanale, la Proloco di Matera organizza degli incontri in diretta su Facebook con persone che vivono e lavorano nella nostra città.

Il progetto “Materani in movimento -dialoghi ai tempi della pandemia“ nasce dal desiderio di Fabiola Masciandaro, cittadina materana e operatrice turistica, di valorizzare quel sentimento di comunità da sempre radicato nel cuore dei materani, al fine di ricreare a tutti gli effetti un “vicinato virtuale “, rispondendo con modalità adeguate alle nuove regole di relazione sociale imposte dalla pandemia di Covid 19.

L’intento dell’iniziativa è coltivare il valore della condivisione con la comunità di progetti innovativi e idee di successo portati avanti da cittadini materani con competenza e caparbietà tra ostacoli e difficoltà di ogni tipo; il progetto “Materani in movimento -dialoghi ai tempi della pandemia“ nasce quindi per conoscere e conoscersi, gettando le basi di proficue relazioni e nuove progettualità. La Pro loco di Matera punta in tal modo a valorizzare le migliori energie del territorio mettendole in relazione tra loro in una congiuntura economica e sociale difficile e densa di incognite riguardo al futuro.

La conoscenza di privati cittadini, associazioni e aziende che hanno fatto della loro passione un lavoro, il racconto del loro operato alla comunità partendo da ciò che più li entusiasma, da quello che li “muove”, il coinvolgimento di tutti i concittadini che potranno interagire con domande e commenti in diretta, rappresentano gli elementi fondamentali dell’evento che ha l’ambizione di trasformare la percezione della comunità materana: non più spettatori ma attori nella rivelazione della città e di tutto il territorio.

Nell’ottava di queste “interviste informali ” la nostra Fabiola Masciandaro coinvolgerà Paolo Barbaro dell’azienda metalmeccanica materana Metalbi e il nostro concittadino graphic designer Antonio Cappiello.

A differenza delle precedenti si tratta di un doppio intervento basato sulla collaborazione tra le due figure professionali, legate da anni da un rapporto di stima reciproca.

Durante questa diretta avremo modo di entrare nell’officina metalmeccanica e di vedere all’opera un impianto di taglio laser su lamiere.

Qui Paolo Barbaro ci racconterà della Metalbi s.r.l. , azienda metalmeccanica nata del 2001 dal desiderio dei suoi genitori Angela e Pino e oggi guidata da lui e da suo fratello Vincenzo che affiancano la mamma nella gestione di questa realtà familiare di successo.

Avvalendosi di moderne tecnologie, l’azienda si è specializzata nella lavorazione di lamiere in acciaio al carbonio, inox, zincato, così come dell’alluminio e del titanio e garantisce un prodotto, finito o semi lavorato, in linea con le richieste.

D’altro canto il grafico Antonio Cappiello ci racconterà una storia di intraprendenza e passione, cominciata con il conseguimento della laurea in disegno industriale presso l’università La Sapienza di Roma.

Antonio lascia Matera e la possibilità di entrare nell’affermata azienda di famiglia per portare avanti, attraverso gli studi, la sua vocazione: oggi è un professionista che entrando in empatia con i clienti riesce a trasformare in prodotti visivi di alta qualità, i valori e l’essenza delle aziende che a lui si rivolgono.

Uniti da una profonda amicizia e dal grande amore per la nostra città, Paolo e Antonio ci racconteranno dei progetti realizzati pensando a Matera: dai gadget con lo skyline dei Sassi, alle felpe con la stampa della Città, ai libricini, poster e cartoline per la Festa della Madonna della Bruna che potremo ammirare durante il loro intervento.

Diversi gli ospiti già intervistati, tra cui l’artista Paola Di Serio, il dott. Rocco Toscani, Don Angelo Tataranni, la psicologa clinica Rosalia Paradiso, Martina Ripoli proprietaria dell’affittacamere Myricae, Ilenia Melodia autrice del blog Ile’s cafè e l’artista a tutto tondo Pino Oliva e numerosi quelli da ascoltare tra cui Valentina Zattoni, Francesco Vespe, Nino Scarcella, Pino Oliva, Francesco Linzalone, Luca Petruzzellis, Donato Addesso, Claudia Pentasuglia, Rossana Cardinale, Antonella D’Ercole, Paola Paolicelli, Anna Maria Cammisa, Paola Cefaliello, Francesco Berardone, Angelo Cannarile, Renato Favilli, Francesco Gallipoli, Paolo e Andrea Santeramo.

L’intervista andrà in onda domani, 12 Gennaio, alle ore 19:30. Per accedere alla diretta:

https://www.facebook.com/events/401777417579035