Materamare, terza tappa

Continua il percorso di sperimentazione del progetto MATERAMARE rural wine experience, lunedì 11 novembre dalle ore 10, nella Cantina Fontanarosa Vini a Scanzano Jonico, dove si terrà la terza tappa dal tema “Rural Cultural School Session”, che prevede un ricco programma di laboratori didattici, workshop e una speciale sessione di degustazione.

La giornata si aprirà con tre laboratori didattici riservati alle scolaresche della Basilicata, per promuovere il legame tra cultura rurale e giovani. I partecipanti esploreranno il mondo della viticoltura e delle tradizioni locali con la vendemmia dei bambini, un laboratorio artistico sulla lavorazione della terracotta e un laboratorio teatrale. Dopo i laboratori, il focus si sposterà sul workshop dedicato alle opportunità di cooperazione e al marketing di destinazione, con un dialogo tra esperti e istituzioni sui temi delle nuove forme e modelli di turismo sostenibile.

Un workshop nato per costruire sinergie per lo sviluppo del network turistico “MateraMare” come destinazione dove interverranno:

Louise Loscalzo, Fontanarosa Vini, Partner di Materamare;

Maria Santarcangelo, Studio Risorse S.r.l., capofila ATS Materamare;

Michele Brucoli, Dip. Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regione Basilicata;

Alessandro Martemucci, CEO Officinae.com, marketing manager Materamare;

Achille Lauro, CEO Agenzia per Amica;

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala.

Introduzione e moderazione a cura di Giuseppe Lalinga, destination manager di Materamare.

A chiudere la giornata la rural wine Experience session: un viaggio alla scoperta dei vini della Cantina Fontanarosa Vini, accompagnato da una guida enologica esperta. Gli ospiti potranno partecipare a una visita guidata con degustazione di vini DOC abbinati a prodotti tipici locali, offrendo un’esperienza autentica del territorio lucano. L’evento rappresenta un’opportunità per far conoscere il potenziale turistico e culturale della Basilicata, valorizzando le radici rurali della regione e creando un network per un turismo sostenibile e consapevole.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.