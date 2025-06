MateraMare “Rural Wine Experience”: educational tour tra Matera e la costa ionica con operatori e comunicatori del turismo

Il weekend del 14 e 15 giugno ha ospitato l’Educational Tour finale del progetto “MateraMare Rural Wine Experience”, un progetto di marketing e cooperazione dedicato alla promozione dell’offerta turistica integrata tra l’entroterra e la costa ionica lucana ideato e gestito dall’ATS Studio Risorse & Partners. Protagonisti del tour sono stati blogger, tour operator e imprese rurali, invitati a vivere e raccontare un’esperienza autentica tra storia, natura, enogastronomia e accoglienza.

Il viaggio ha preso il via da Matera con un momento di accoglienza presso l’azienda vitivinicola Dragone, dove si è tenuto un workshop introduttivo e una prima immersione tra vini locali, prodotti tipici e testimonianze del territorio. Da qui, il gruppo è partito alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo della Basilicata: dalla celebre Cripta del Peccato Originale alla maestosità del Castello del Malconsiglio a Miglionico, passando per i caratteristici borghi di Pisticci e arrivando a Montalbano Jonico.

Il programma ha previsto anche momenti esperienziali a stretto contatto con la natura, come la visita alla suggestiva riserva dei Calanchi, uno “chic nic” nelle vigne delle cantine Crocco e una visita con degustazione sulla costa jonica nella cantina Fontanarosa Vini di Scanzano Jonico. A chiudere il tour, un’esperienza immersiva tra i Sassi e i luoghi simbolo di Matera, patrimonio UNESCO e cuore pulsante della cultura lucana.

“Matera Mare” si conferma così un progetto volto a valorizzare il territorio attraverso un turismo lento, consapevole e sostenibile, capace di unire bellezza, autenticità e accoglienza. L’Educational Tour rappresenta l’evento conclusivo di un percorso condiviso tra istituzioni, aziende, guide e professionisti del settore per costruire un’offerta integrata che parli al viaggiatore contemporaneo, sempre più attento alla qualità dell’esperienza e al valore umano dei luoghi.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.