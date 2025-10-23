MateraHub ospita una visita studio del progetto CREAPOLIS – Capacity Building per la ricostruzione dell’Ucraina

Una visita di studio per il Capacity Building per l’Ucraina, che si terrà a Matera dal 26 ottobre al 1° novembre 2025.

Questa l’iniziativa proposta da MateraHub deriva dal progetto CREAPOLIS ed è supportata da ERSTE Foundation – una fondazione austriaca leader che sostiene società aperte e democratiche e la cooperazione regionale in Europa centrale e orientale. È organizzata da b.creative – una ONG internazionale con sede a Bruxelles che promuove l’imprenditoria creativa e l’innovazione sociale, e ospitata dal Consorzio Materahub – un’organizzazione italiana all’avanguardia nell’imprenditoria creativa e nello sviluppo regionale a Matera e oltre.

L’evento, ospitato presso Hubout, mira a condividere il modello di MateraHub per l’attivazione delle comunità locali e lo sviluppo di iniziative volte a promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile attraverso la cultura e la creatività.

La visita studio si concentrerà su come Matera, la Basilicata e il Sud Italia abbiano affrontato scenari complessi, con organizzazioni private come MateraHub che immaginano traiettorie future, valorizzando il patrimonio locale e mirando al contesto europeo e internazionale, sfruttando le opportunità di cooperazione offerte dai programmi della Commissione Europea e da iniziative speciali come la Capitale Europea della Cultura.

Gli argomenti specifici della visita includeranno:

● Hub Creativi come modello per lo sviluppo locale e esempio di partenariati pubblico-privato.

● Imprenditoria Creativa come opportunità di crescita.

● Patrimonio Culturale tra turismo e nuove opportunità di mercato legate alle tecnologie.

● Capitale Europea della Cultura come iniziativa per connettere gli stakeholder e immaginare uno sviluppo locale guidato dalla cultura a lungo termine.

La metodologia della visita di studio si baserà sul Creative Project Canvas (CPC), uno strumento guida e un “diario” per l’intera settimana, che consentirà ai partecipanti di lavorare sull’applicazione di ciò che vedranno a Matera ai propri progetti. Il CPC aiuterà i partecipanti a riflettere e organizzare diversi aspetti dei loro progetti, dal loro valore e dalle loro risorse al loro impatto a lungo termine.

Il programma della settimana prevede:

Giorno 1 – 27 ottobre: Impostare la scena

● Benvenuto ufficiale dalle istituzioni di Matera.

● Presentazione dei partecipanti e del team MateraHub.

● Matera, da Patrimonio Mondiale UNESCO a Capitale Europea della Cultura.

● MateraHub e Ucraina: una relazione speciale.

● Focus CPC: il Valore definisce il percorso.

● Visita guidata di Matera: ambiente sociale ed economico.

Giorno 2 – 28 ottobre: Hub Creativi nelle aree interne – dagli spazi ai luoghi

● Origine dell’hub: concetto e idea dietro una storia di successo.

● Gestione di un hub creativo a Matera: focus sul modello di business e le sfide.

● Placemaking – Rigenerazione Urbana – Matera come Capitale della Cultura senza spazi culturali.

● Hub di innovazione come spazi per connettere patrimonio culturale e innovazione digitale.

● Visite e incontri presso altri spazi di innovazione sociale e culturale a Matera (Casa delle Tecnologie Emergenti, Casa Netural, Casa Cava, Lo Stato dei Luoghi).

● Focus CPC: appartenenza a reti.

Giorno 3 – 29 ottobre: Focus sull’Imprenditoria Creativa

● Imprenditoria creativa: dalla visione all’azione.

● Sostenere l’imprenditoria creativa in territori “difficili”: presentazione del modello Collab4HySustCCI.

● Ruolo delle politiche pubbliche: collaborazione pubblico-privato.

● Finanziamenti UE: accesso e partenariati/networking UE per le ICC.

● Visita e testimonianze dalla scena creativa locale (TAM, Matera Elettrica, Atomico, La scuola nei Sassi).

● Focus CPC: attività e lavoro, attrezzature, materiali e tempo.

Giorno 4 – 30 ottobre: Cultura e Creatività per l’Innovazione Sociale

● Sostenere la propria visione.

● Contesto: questioni sociali, attori chiave, fondazione e supporto alla cultura nell’inclusione sociale.

● Visite in loco a organizzazioni culturali che lavorano sull’inclusione sociale e l’innovazione (Oltre L’Arte, Contatto).

● Il ruolo dell’artigianato per l’inclusione sociale a Matera.

● Focus CPC: ottenere feedback, campioni, accesso per gli altri.

Giorno 5 – 31 ottobre: Matera Capitale Europea della Cultura

● Presentazione della Fondazione ECoC: Matera ECoC, un processo di 10 anni.

● Incontro con la scena culturale coinvolta nell’ECoC: pubblico e co-creazione dei cittadini.

● Incontro con l’Associazione Volontari: coinvolgimento dei cittadini con la cultura, il patrimonio culturale e i grandi eventi.

● Lezioni apprese.

● Discussione: cosa riportiamo a casa.

● Traiettorie future.

● Focus CPC: guadagni e perdite a breve termine, ricompense a lungo termine.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

Paolo Montemurro, Direttore: paolomontemurro@materahub.com

3293509982