Materahub lancia l’open call internazionale “Syncretic Bio-Shelters”

Unire l’artigianato e i simboli del Mediterraneo con le tecnologie più avanzate della fabbricazione digitale per dare vita a una collezione di dispositivi indossabili (wearables) in grado di proteggere l’essere umano dagli effetti della crisi climatica. È questo il cuore di “Syncretic Bio-Shelters”, la nuova residenza artistica internazionale lanciata dal Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative, nell’ambito della seconda fase del bando “Terre Immerse” per Matera – Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

La call è rivolta a creativi e innovatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo e mira a selezionare due figure professionali specifiche che lavoreranno in stretta sinergia:

• 1 Fashion o Accessories Designer sostenibile (tra i 26 e i 45 anni), con esperienza nel design eco-friendly e nella ricerca di materiali sostenibili.

• 1 Espertǝ di Fabbricazione Digitale (tra i 25 e i 30 anni), con competenze verticali in Stampa 3D ed ecosistemi Arduino, Raspberry o ESP32 applicati a settori creativi.

Il Progetto e la Visione Artistica I due professionisti selezionati saranno ospitati a Matera dal 28 settembre al 23 ottobre 2026 (4 settimane) presso l’Officina Creativa di Materahub. Durante il periodo di residenza, il team guiderà un percorso diviso in quattro macro-fasi: dall’esplorazione e ascolto dei bisogni della comunità locale rispetto ai cambiamenti climatici, alla co-creazione di design brief, fino alla produzione e alla restituzione pubblica finale in vari luoghi della città.

L’obiettivo è la creazione di veri e propri “rifugi” (shelters) indossabili – pensati per tre macro-ambienti: Città, Deserto e Mare – capaci di offrire protezione dalle isole di calore urbane, dall’inquinamento, dal vento e dall’eccessivo irraggiamento solare, integrando fibre naturali e tecnologie interattive.

Condizioni economiche e supporto agli artisti Per garantire le migliori condizioni di ricerca e produzione, Materahub riconoscerà a ciascun artista selezionato:

• Un compenso artistico di 1.400,00 € (al lordo di oneri fiscali e previdenziali).

• Un budget fino a un massimo di 1.400,00 € per la copertura totale delle spese di viaggio e alloggio a Matera.

Modalità di partecipazione Le candidature dovranno pervenire esclusivamente online tramite la compilazione dell’apposito modulo Google entro e non oltre le ore 10:00 (CET) del 15 luglio 2026. I candidati pre-selezionati sosterranno un colloquio conoscitivo online tra il 20 e il 24 luglio, e l’esito finale sarà comunicato entro la fine dello stesso mese.

Il testo integrale del bando e il link per accedere al modulo di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale di Materahub www.materahub.com

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.