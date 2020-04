Sono 730 le domande presentate fino ad oggi per usufruire del buono spesa di solidarietà per i cittadini in difficoltà in conseguenza dell’emergenza coronavirus.

L’Ufficio politiche sociali del Comune di Matera sta vagliando le richieste e a breve gli aventi diritto riceveranno un sms sul numero di telefono che è stato indicato sulla domanda presentata con un codice pin e con l’importo assegnato al nucleo familiare. Saranno poi gli operatori della Caritas, della Fondazione Monsignor Cavalla e della Casa di accoglienza Don Tonino Bello della parrocchia di San Rocco, a spiegare agli assegnatari del bonus le modalità e il luogo in cui poterlo utilizzare.

Dalla mattinata di oggi, intanto, per venire incontro alle esigenze di chi ha difficoltà a compilarlo, il modulo di domanda potrà essere ritirato nelle sedi della Caritas, della Fondazione Cavalla e della Casa Don Tonino Bello.

Il Comune di Matera ha inoltre attivato da questa mattina il servizio di “pronta emergenza psicologica”.

Tre le linee telefoniche attivate a cui saranno collegati tre psicologi che forniranno il supporto necessario alle persone in difficoltà.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il martedì ed il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.30.

Questi i numeri del pronto emergenza psicologica:

0835 241 434

0835 241 334

0835 241 203

Il servizio di assistenza psicologica si va ad aggiungere a quello di pronta emergenza sociale contattabile, negli stessi giorni e negli stessi orari, dai cittadini che volessero segnalare particolari difficoltà legate all’emergenza coronavirus relativamente al sostegno economico da richiedere.

I numeri del servizio sociale sono:

0835 241 278

0835 241 252

0835 241 476

0835 241 212

0835 241 204

0835 241 276

I fondi assegnati dall’Ordinanza del Capo della Protezione civile al Comune di Matera per l’emergenza sociale da coronavirus, ammontano a 394mila euro circa. Le somme sono state subito rese disponibili e fruibili per i cittadini in conseguenza dell’approvazione della delibera con cui la Giunta ha disposto l’anticipazione delle risorse con fondi comunali.

E’ possibile presentare il modulo di domanda scaricabile dal portale del Comune di Matera, all’indirizzo: http://www.comune.matera.it/buoni-spesa.

La domanda va compilata e spedita all’indirizzo di posta elettronica buonispesamatera@comune.mt.it.