Nuova iniziativa organizzata da Coldiretti Basilicata e Campagna Amica a Matera al mercato coperto di Via Vena, inaugurato poche settimane fa. Sabato alle 10 e 30 momento di divertimento e spensieratezza con il cabarettista lucano Dino Paradiso e il suo spettacolo “Ma io sono lucano” attraverso il quale, a pochi giorni dal Capodanno, proporrà alcuni dei suoi divertentissimi sketch e delle sue simpaticissime gag, molte delle quali legate al suo territorio d’origine, la Basilicata. Paradiso, noto per le sue partecipazioni ai principali format televisivi di cabaret come “Zelig”, “Colorado” e “Made in Sud”, si è formato artisticamente “sul campo”, ovvero per strada. Le sue gag, infatti, sono frutto dello studio dei personaggi che si incontrano quotidianamente sotto casa, al mercato, al bar. “Andiamo avanti con il ricco calendario di eventi dedicati ai tanti consumatori che vengono a far visita al mercato coperto di Coldiretti – spiega Coldiretti Basilicata – per offrire non solo il meglio di formaggi, salumi, conserve del contadino, paste di grani antichi, pesce e carni di ottima qualità, ma anche momenti educativi, di svago e spensieratezza”.