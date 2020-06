“La riattivazione della Ztl Sassi, con gli orari invernali e successivamente con l’apertura del varco 13-15, è stata la naturale conseguenza della fine del lockdown”.

E’ quanto sostiene l’assessore alla mobilità, Tommaso Mariani, in risposta alle critiche ricevute in merito (https://giornalemio.it/politica/materdomini-m5s-apertura-ztl-in-modo-confuso-ed-improvvisato/) a due provvedimenti che si sono succeduti a pochi giorni uno dall’altro e che regolavano proprio l’accesso alle zone ztl della Città di Matera.

Mariani aggiunge che: “Le decisioni prese vanno nella direzione di cercare di agevolare, per quanto possibile la ripresa di tutte le attività economiche e commerciali dei Sassi, in un periodo in cui si sta ripartendo ma non ci sono ancora, purtroppo, flussi turistici di grande rilevanza.

Per questo motivo, il provvedimento preso è da considerarsi temporaneo nell’attesa che tornino i visitatori e che quindi si renda necessario ripristinare gli orari estivi della zona a traffico limitato, che sono più restrittivi di quelli in vigore attualmente.

Si tratta di decisioni che non saranno solo comunicate, ma saranno prese con il coinvolgimento dei cittadini secondo i principi della partecipazione che considero un caposaldo imprescindibile dell’attività politico-amministrativa e che mi sono sforzato finora di perseguire”.