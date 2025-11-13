Matera: ZTL “Piave” e “Cesarea”, attivi i varchi elettronici per il controllo degli accessi

“Con l’avvio della fase di esercizio definitivo, sono entrati ufficialmente in funzione i varchi elettronici delle Zone a Traffico Limitato “Piave” e “Cesarea”.” E’ quanto si apprende da una note del Comune di Matera che così prosegue “Terminato con esito positivo il periodo di pre-esercizio, il sistema di controllo automatico dei transiti sarà ora pienamente operativo per monitorare e sanzionare gli accessi non autorizzati. Gli impianti, installati ai varchi di: via Piave intersezione via Tommaso Stigliani, via S. Cesarea intersezione via Piave, vico II Festa intersezione via Gian Battista Pentassuglia, via Tataranni intersezione via F. Volpe, sono stati attivati lo scorso 3 giugno 2025, prevedendo una fase di pre-esercizio di almeno 30 giorni sotto la supervisione della Polizia Locale. Durante tale periodo non sono emerse criticità tecniche: i sistemi di rilevazione si sono dimostrati pienamente funzionanti, consentendo ora il passaggio alla fase di esercizio definitivo. L’Amministrazione comunale sta inoltre definendo misure specifiche per i residenti delle zone limitrofe, al fine di garantire la disponibilità di stalli di sosta riservati.” “Stiamo predisponendo – spiega l’assessore alla Mobilità Daniele Fragasso – soluzioni concrete per garantire ai residenti delle strade attigue spazi adeguati per la sosta, alla luce delle esigenze e condizioni particolari di traffico che sussistono nell’area”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.