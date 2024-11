Matera, XXII edizione del congresso “Il Cuore nei Sassi 2024”

Cardiologi a confronto a Matera da giovedì 7 novembre per la dodicesima edizione del congresso “Il Cuore nei Sassi 2024” promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Il congresso che avrà luogo all’Unahotels di Venusio dalle ore 15 del 7 novembre, è l’appuntamento annuale più importante in ambito cardiologico della Basilicata, ed uno dei più rilevanti del Sud Italia.

Incontro di valenza nazionale, consente di fare il punto sulle novità del presente ma anche sulle traiettorie di sviluppo della ricerca e della conoscenza in cardiologia. “In questa edizione – afferma Michele Clemente, Responsabile della terapia intensiva coronarica dell’ospedale di Matera e organizzatore del convegno – saremo coadiuvati da medici di fama nazionale per analizzare, tra l’altro, il mondo della genetica applicata alle patologie cardiologica e come questo stia modificando irrimediabilmente l’approccio alla personalizzazione dei trattamenti. Si discuterà anche sul ruolo attuale e futuro della intelligenza artificiale nella medicina e nella cardiologia con esempi pratici come quello già sperimentato della diagnosi di infarto del miocardio in pronto soccorso”.

Al contributo dei professionisti locali e nazionali si aggiungerà quello dei medici della Cardiologia di Matera, coinvolti in diversi progetti cardiologici in tutta Italia. “Il confronto che parte da Matera – sostiene il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo- consentirà di esplorare e confrontare le nuove esperienze cliniche e diagnostiche in costante evoluzione consentendo la rapida revisione dei protocolli procedurali ed il miglioramento delle cure per i pazienti. Il meeting ha dunque l’obiettivo di fare il punto sullo stato delle Unità di Terapia Intensiva Coronarica di Basilicata e Puglia a confronto con le migliori Unità Operative italiane per ottimizzare i processi clinici decisionali con uno sguardo al nuovo”. La tre giorni dedicata alla Cardiologia si concluderà sabato 9 novembre.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.