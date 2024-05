Matera: Workshop: “Manager e imprese tra ricerca e innovazione”

Si terrà Venerdì 17 alle ore 15:30 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti (CTEM) in Via San Rocco a Matera, un workshop organizzato da Federmanager Basilicata dal titolo “Manager e imprese tra ricerca e innovazione”. L’evento sarà un’importante occasione per illustrare le nuove sfide che i manager devono affrontare guardando al futuro, tra innovazione e ricerca, con dimostrazioni pratiche tra visori e cani robot.

La giornata inizierà con i saluti di Luigi Prisco, Presidente di Federmanager Basilicata. Seguirà la presentazione della Casa delle Tecnologie e dei suoi laboratori a cura dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Matera, Angelo Cotugno.

Ad aprire il ciclo di interventi sarà Francesco Sacco, Professore di Digital Economy all’Università dell’Insubria e SDA Bocconi, che offrirà una panoramica sulle tematiche dell’innovazione, della crescita e della competitività delle imprese.

Il workshop rappresenta un’importante opportunità per i manager e le imprese della regione di confrontarsi su come ricerca e innovazione possano fungere da driver per la competitività e la sostenibilità nel contesto economico attuale.

Ingresso gratuito. Programma:



Saluti e Avvio Lavori: Luigi Prisco, Presidente Federmanager Basilicata

Angelo Cotugno, Assessore all’Innovazione del Comune di Matera

Presentazione della Casa delle Tecnologie Emergenti e dei suoi laboratori Interventi:



Francesco Sacco, Professore di Digital Economy all’Università dell’Insubria e SDA Bocconi, discuterà su “Innovazione, crescita e competitività delle imprese”.

Massimo Galante e Giuseppe Di Simino, di Federmanager Basilicata e Applica Software Guru, parleranno della “Piattaforma Digital Twin, Intelligenza Artificiale e IoT”.

Martina Montinaro, Innovation & Sustainability Manager, affronterà il tema “Ricerca e Innovazione come driver di competitività e sostenibilità per le imprese”.

Paolo Sannino, Senior Director di Hitachi Rail, presenterà “Mobilità Sostenibile: Soluzioni e Trend Tecnologici”.

Gianpiero Ricciardi, di Federmanager Basilicata, discuterà dei “Progetti in ambito Automotive, Industria, Smart City”.

Roberto Becchimanzi, Sales Engineering di Martec Srl, farà una simulazione “Cani Robot: Trend Tecnologici ed utilizzi Industriali, Sociali, Sicurezza”.

Conclusioni: Luigi Prisco, Presidente Federmanager Basilicata Modera:

Roberto Venezia, Lambda Academy – Matera