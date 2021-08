Tante prese di posizione su una vicenda quella afgana, che ha tutti i connotati di una polveriera con tanti effetti detonanti e tante pagine scure per chi le ha scritte e intende farle scrivere sotto dettatura…lasciando quel popolo a un destino segnato, purtroppo. Anche perchè ormai siamo al ciclico evento multimediale e mondiale (guerra Iraq, Isis, Libia, pandemia) che dovrà distogliere l’opinione pubblica dalle guerre sotterranee e palesi sui temi dell’energia, della ripartizione e controllo delle risorse, dell’economia petrolifera che dovrebbe cedere il passo a quello delle energie alternative, di un calo produttivo per ridurre il surriscaldamento del pianeta, dei mercati illegali del traffico di sostanze stupefacenti (dalla cocaina all’oppio, all’eroina) e del riciclaggio di danaro dai facili profitti. Il ”facilitato” ritorno dei talebani in Afghanistan (è un dato oggettivo) senza sparare un colpo di mitra o quasi, le giustificazioni delle potenze occidentali che per 20 anni hanno sacrificato vittime e risorse in quel Paese asiatico, proprio non reggono. All’ipocrisia, ai vertici per vedere cosa si può fare mentre i talebani – come riportano i tanti filmati che provengano da quella terra- fanno parlare pallottole e sangue delle popolazioni. E proprio quella gente vorrebbe lasciare il Paese,come dimostrano le resistenze di madri che vogliono mettere in salvo i propri bambini, magari attraverso i corridoi umanitari.



E qui si corre il rischio , aldilà della buona volontà all’accoglienza, ad innalzare muri di discriminazione e di prese di posizioni nette che rischiamo di incrinare (qualora ce ne fosse bisogno) il governo Draghi del ”tutti insieme incompatibilmente”. Antonio Serravezza se è messo a fare un po’ di conti sulle distanze tra Matera e Kabul e quanto tempo occorra per raggiungere, a piedi o con mezzi di fortuna la Città dei Sassi. Per ora ci sono i festoni a bandiera con la scritta web materawelcome, ma senza spiegare di cosa si tratti. Andrebbe scritto per quanti si muovono a piedi in città, che si tratta di un portale di informazione turistica istituzionale in cantiere. Un link per i profughi? Ma prima occorre organizzarsi e raccordarsi con Ministero degli Interni e degli Esteri per eventuali disponibilità. Del resto abbiamo ospitato il ”G20” …



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Chissà quanti di voi si sono preoccupati di sapere dove si trova Kabul e sì certamente laggiù la gente non va in ferie come a Matera. Due città distanti circa seimila chilometri che hanno due situazioni parallele: Matera, piccola città del Sud Italia, invasa pacificamente dai turisti e Kabul, capitale dell’Afganistan, invasa dall’esercito dei talebani . Due situazioni che ci fanno riflettere e rabbrividire solo al pensiero, noi invasi pacificamente da migliaia di turisti felici in una repubblica democratica e in Afghanistan è soffocata dal terrore dalle leggi imposte dai talebani. Mentre in queste ore da Kabul si pensa a fuggire appesi al carrello degli aerei cargo militari che fanno la spola con l’Occidente La situazione in Afghanistan è terribile, atroce, e nessun popolo del mondo può davvero rendersi conto di cosa stia accadendo in queste ore. Tutto quello che sappiamo arriva dai media, viene filtrato, riportato senza garanzie di verità. È un fallimento senza precedenti. Accendere la tv è come ricevere un pugno allo stomaco perché le scene che ci giungono sono piene di terrore e di morte. Nel nostro piccolo siamo chiamati ad allungare la mano a qualche rifugiato fortunato che riuscirà a raggiungere la libertà. Pensate, chi riuscirà a scappare a piedi e raggiungere Matera impiegherebbe 1141 ore, circa un mese e mezzo di cammino.

Ma soprattutto, è un fallimento senza precedenti