Matera, volontari in campo per la Giornata Ecologica Epli: domenica 5 luglio appuntamento con “Puliamo il Bosco Timmari”

Una giornata dedicata all’ambiente, alla partecipazione e alla valorizzazione di uno dei luoghi più preziosi del territorio materano. È tutto pronto per “Puliamo il Bosco Timmari”, la Giornata Ecologica regionale promossa dalla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps in collaborazione con l’Associazione Verde Colle Timmari, in programma domenica 5 luglio 2026.

L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso il Centro Sociale di Timmari, da dove prenderà il via un’iniziativa che vedrà insieme volontari, cittadini, associazioni e istituzioni uniti da un obiettivo comune: prendersi cura del Bosco di Timmari, autentico polmone verde della città di Matera.

L’evento rientra nel progetto nazionale #ProLocoSostenibile2030 e nel calendario delle Giornate Ecologiche Pro Loco Epli 2026, iniziative che promuovono la tutela del patrimonio ambientale attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali.

«L’iniziativa – sottolineano Rocco Franciosa, presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata, e Rocco Festa, presidente dell’Associazione Verde Colle Timmari – ha lo scopo di ripulire alcune aree del bosco dai rifiuti abbandonati grazie all’impegno dei volontari, rendendolo più pulito, accessibile e sicuro per tutti».

L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di sensibilizzazione sul valore del Bosco di Timmari, un’area naturalistica di grande pregio che, oltre a custodire biodiversità e paesaggi di straordinaria bellezza, costituisce un punto di riferimento per il tempo libero, le attività sportive e l’educazione ambientale.

Prendersi cura del bosco significa, infatti, preservare un patrimonio collettivo e rafforzare quel senso di appartenenza che nasce dalla partecipazione attiva dei cittadini. Ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce a costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Gli organizzatori invitano tutti coloro che desiderano partecipare a presentarsi con abbigliamento comodo, guanti per la raccolta dei rifiuti, borraccia d’acqua, cappellino per il sole e, soprattutto, con tanta voglia di contribuire concretamente alla salvaguardia del territorio.

“Puliamo il Bosco Timmari” si conferma così non solo una giornata dedicata alla pulizia ambientale, ma anche un momento di incontro, condivisione e cittadinanza attiva, nel quale il rispetto della natura diventa un impegno concreto e un esempio di responsabilità collettiva.

Un piccolo gesto che può fare una grande differenza, perché proteggere il Bosco di Timmari significa custodire uno dei tesori verdi più importanti della città di Matera e consegnarlo alle future generazioni ancora più bello, accogliente e vivo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.