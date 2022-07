Matera, Virtuosi all’Opera a palazzo Viceconte

In scena a Matera, Venerdì 29luglio 2022, ore 21:00 presso la corte di Palazzo Viceconte,

“VIRTUOSI ALL’OPERA” : un concerto avvincente ed emozionante, in cui i celebritemi di alcune tra le più amate Opere italiane, orchestrati dal Maestro Michele Cellaro, saranno interpretati dall’ ensemble d’archi “Solisti Lucani”, insieme ai solisti Alessandro Serra e Marcoantonio Cornacchia al contrabbasso, Giuseppe Grassi al violoncello e Marianna Di Ruvo al sax.

Ritorna, dunque, a Matera il binomio Serra – Cellaro, già ospite dell’associazione Matè e Solisti Lucani nel 2021, in occasione del bicentenario del compositore Giovanni Bottesini – stavolta con un programma tutto nuovo, con tre prime esecuzioni assolute, che segue il fil rouge dell’Opera Italiana e del virtuosismo strumentale sviluppatosi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Il concerto è dedicato al Maestro GuidoGallignani(1880 – 1974)contrabbassista e compositore romagnolo, che nella sua carriera si esibì in più di 230 Recital come Solista da Stoccolma a New York all’America Latina. La scintilla che ha portato alla realizzazione di questo programma si è accesa proprio quando il Maestro Alessandro Serra, contrabbassista presso il Teatro alla Scala egrande appassionato di musica per contrabbasso, è entrato in possesso del manoscritto originale della “Fantasia sul Faust di Gounod” (per Contrabbasso e Pianoforte) del MaestroGallignaniad ha chiesto all’amico Michele Cellaro, contrabbassista pugliese, di scrivere una trascrizione per Contrabbasso e Orchestra d’Archi. E, si sa, una fantasia tira l’altra, così sono venuti alla luce, anche, il“Sunto – Fantasia” su alcuni temi della Norma, elaborata dal Maestro Cellaro per due Contrabbassi e Archi, e il piccolo divertimento sul Rigoletto “Le Saxophone s’amuse” per Sax Soprano e Archi, ideato da Cellaro per omaggiare il saxofono strumento nato proprio negli anni in cuisono stati scritti i più importanti capolavori dell’Opera lirica. A completare il programma l’Ouverture de “I Masnadieri” in cui Verdi scrive una pagina immortale per il Violoncello, due fantasie, scritte da Giovanni Bottesini, sulla Sonnambula e sulla Lucia di Lammermoore due celebri composizioni di straordinaria bellezza: “Largo al Factotum” dal Barbiere di Siviglia e l’“Intermezzo” dalla Cavalleria Rusticana, interpretati dalla sola orchestra d’archi dei Solisti Lucani.

È possibile prenotare i biglietti del concerto contattando l’Ass. Matè via mail: mate.solistilucani@gmail.com o telefonicamente al 3289305890.