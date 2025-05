Matera: Vigili del Fuoco salvano una turista nella Gravina

Alle ore 11:50 circa di oggi, domenica 04/05/2025, la squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Matera, è intervenuta lungo il sentiero che porta da Porta Pistola sino al Ponte in legno a ridosso del torrente Gravina, per soccorrere una signora di origine statunitense di 76 anni che, a seguito di una caduta, non era nella condizione di poter risalire al piano.

Sul posto, la squadra di Matera è stata raggiunta dal Reparto Volo del Nucleo Elicotteri VV.F. di Bari che, con l’utilizzo del verricello ha assicurato la malcapitata alla cure dei sanitari del 118, presenti sul posto.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.