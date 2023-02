Matera: verso la cantierizzazione del nuovo pronto soccorso

“Si va verso la cantierizzazione del nuovo pronto soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ieri si è svolto un sopralluogo nell’area dove sarà allestito il cantiere, al quale hanno preso parte il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Sabrina Pulvirenti, i rappresentanti delle imprese che eseguiranno i lavori, insieme al personale dell’ufficio tecnico dell’ASM.” E’ quanto si apprende da una nota in cui si legge che: “Durante il sopralluogo c’è stata una prima valutazione sulle soluzioni tecniche, logistiche ed operative che saranno adottate durante il periodo dei lavori, per garantire una gestione efficiente e razionale del Pronto Soccorso. Infatti prima della cantierizzazione il Pronto Soccorso verrà trasferito in area attigua che garantirà spazi adeguati ed a norma. L’intervento prevede la costruzione di una nuova struttura, adiacente a quella esistente, per una superficie di oltre 400 metri quadrati che si sommano ai 900 mq esistenti i quali saranno oggetto di ristrutturazione completa con il nuovo parco tecnologico. Il nuovo DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) di primo livello avrà anche una sala d’attesa più grande, pensata per accogliere oltre 70 utenti. I lavori prevedono lo start-up per la fine dell’imminente estate.”

