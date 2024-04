Matera: venerdì 5 aprile, seduta consiglio comunale

Da una nota del Comune di Matera si apprende che “Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, venerdì 5 aprile alle ore 16 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione lunedì 8 aprile), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 1. INTERROGAZIONI: A) Interrogazione a firma del consigliere Casino avente ad oggetto: “Sicurezza stradale a seguito di installazione traliccio nella rotonda di via Gravina”. B) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto Morelli e Fragasso avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per verificare le cause dei disturbi del segnale tv nel quartiere Acquarium”. C) Interrogazione a firma del consigliere Casino avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito al ripristino dei dissuasori posizionati in varie zone della città ad alta densità di traffico”. 2. Comunicazione prelievo dal fondo di riserva: Delibera di G.C. n. 90/2024 del 13.03.2024 avente ad oggetto “Prelievo dal fondo di riserva per € 40.000”. La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza. È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.