Settant’anni di attività professionale per il pasticcere Giovanni Schiuma. Una figura esemplare per passione e professionalità che ha “addolcito” con le sue prelibatezze diverse generazioni di materani tanto da essersi meritato dall’Amministrazione Comunale una targa che gli è stata consegnata direttamente dal Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri.

La cerimonia si è svolta al Comune di Matera alla presenza del figlio Vincenzo e della nipote Claudia che rappresenta la quarta generazione di pasticcieri della famiglia.

“La domenica a Matera – ha ricordato il Sindaco – era scandita da rituali rimasti immodificati per decenni come quello della passeggiata in Piazza che finiva sistematicamente al bar di Giovanni Schiuma dove si compravano i dolci da portare a casa per il pranzo. Si assisteva allora ad una sfilata di guantiere con il caratteristico incarto rosa fucsia della pasticceria Schiuma. Questo per dire come il bar Schiuma sia stato e sia ancora oggi uno degli elementi caratterizzanti della vita di Matera e dei materani. Per questo è doveroso per noi consegnare a Giovanni, e agli eredi a cui ha trasferito la nobile arte dolciaria, una targa di riconoscimento per il suo lungo e appassionato lavoro. A Vincenzo, che è già da qualche anno dirige il laboratorio continuando a deliziare il palato dei suoi concittadini e dei turisti, e a Claudia che dovrà tramandare questa eccellente tradizione di famiglia, va il nostro augurio di una lunga e prestigiosa carriera come quella di Giovanni”.